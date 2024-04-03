Важное 03 апреля 2024, 19:36 Шойгу провел разговор с министром обороны Франции Reuters: Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Лекорню РИА «Новости»

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лекорню в разговоре со своим коллегой решительно осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с семьями жертв и пострадавших.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США предоставить доказательства того, что американские спецслужбы предупредили Россию о готовящемся теракте в Красногорске за две недели до него.

Источники газеты The Washingtom Post заявили, что террористы рассматривали «Крокус Сити Холл» в качестве потенциального объекта для атаки. По их словам, спецслужбы США якобы предупредили об этом Россию за две недели до нападения.