04 апреля 2024, 19:20
НАТО не будет участником украинского конфликта — Столтенберг
Генсек Столтенберг: Украина не просила направлять силы НАТО в страну
Украина на встречах в Брюсселе не просила направлять боевые подразделения НАТО в страну. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, чьи слова привело РИА «Новости».
Власти Украины просят лишь вооружение и боеприпасы. НАТО осуществляет поставки, но это не делает альянс участником боевых действий, подчеркнул Столтенберг.
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«НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону», — добавил генсек.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли заседания глав МИД стран блока. Также состоялось плановое заседание Совета НАТО — Украина. Участником мероприятия стал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что ему придется «испортить вечеринку» альянса в честь юбилея НАТО просьбой о поставке ЗРК Patriot.
НАТО
Украина
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