Мир 04 апреля 2024, 19:20 НАТО не будет участником украинского конфликта — Столтенберг Генсек Столтенберг: Украина не просила направлять силы НАТО в страну РИА «Новости»

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Украина на встречах в Брюсселе не просила направлять боевые подразделения НАТО в страну. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, чьи слова привело РИА «Новости».

Власти Украины просят лишь вооружение и боеприпасы. НАТО осуществляет поставки, но это не делает альянс участником боевых действий, подчеркнул Столтенберг.

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«НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону», — добавил генсек.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли заседания глав МИД стран блока. Также состоялось плановое заседание Совета НАТО — Украина. Участником мероприятия стал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он заявил, что ему придется «испортить вечеринку» альянса в честь юбилея НАТО просьбой о поставке ЗРК Patriot.