Мир 04 апреля 2024, 12:30 Латвия допустила отправку инструкторов по беспилотникам на Украину Премьер Силиня: Латвия может направить на Украину инструкторов по дронам РИА «Новости»

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Латвия может направить на Украину инструкторов по использованию беспилотников. Об этом сообщила латвийский премьер-министр Эвика Силиня.

«Мы сегодня обсуждали именно вопрос об инструкторах. <…> У нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей, <…> которые смогут работать с этими дронами, на Украину», — процитировало ее РИА «Новости».

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Силиня уточнила, что со временем количество инструкторов может вырасти. Заявление прозвучало на пресс-конференции с ее украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Ранее Латвия и Британия создали «беспилотную коалицию» для поддержки ВСУ. Позже ряд стран ЕС и Британия организовали коалицию для поставок, ремонта и технического обслуживания бронетехники для украинских вооруженных сил. Существуют и другие объединения западных союзников Украины, созданные специально для помощи ВСУ в той или иной сфере. Одно из них служит для поставки систем противовоздушной обороны.