04 апреля 2024, 11:06
Франция и Британия готовы тайно отправить войска на Украину — Госдеп
UnHerd: НАТО придется отправить войска на Украину или признать катастрофу
Североатлантическому альянсу придется отправить на Украину войска, чтобы не признавать «катастрофического поражения». Такое заявление сделал консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd.
«Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска», — написал он.
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Речь идет как об элитных подразделениях, так и о вспомогательном персонале, который разместят вдали от передовой. Странам военно-политического блока скоро придется отправлять свои войска, потому что украинской армии остро не хватает военных.
При этом глава НАТО Йенс Столтенберг хочет революции в финансировании и вооружении Украины, поэтому он предложил создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро. Взносы туда собираются рассчитывать на основе ВВП стран альянса. Однако не все министры довольны таким предложением, многие из них закатили глаза, услышав непонятно откуда взявшуюся сумму.
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