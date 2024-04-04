Мир 04 апреля 2024, 11:06 Франция и Британия готовы тайно отправить войска на Украину — Госдеп UnHerd: НАТО придется отправить войска на Украину или признать катастрофу Staff Sgt. Thomas Johns/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Североатлантическому альянсу придется отправить на Украину войска, чтобы не признавать «катастрофического поражения». Такое заявление сделал консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd.

«Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска», — написал он.

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Речь идет как об элитных подразделениях, так и о вспомогательном персонале, который разместят вдали от передовой. Странам военно-политического блока скоро придется отправлять свои войска, потому что украинской армии остро не хватает военных.

При этом глава НАТО Йенс Столтенберг хочет революции в финансировании и вооружении Украины, поэтому он предложил создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро. Взносы туда собираются рассчитывать на основе ВВП стран альянса. Однако не все министры довольны таким предложением, многие из них закатили глаза, услышав непонятно откуда взявшуюся сумму.