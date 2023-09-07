07 сентября 2023, 15:00
Британия надеется на завершение СВО, пока американцы движутся к третьей мировой
Шестаков: США семимильными шагами движутся к развязыванию третьей мировой
В Великобритании заявили, что конфликт на Украине может закончиться через три недели, в то время как в США рассуждают о вводе своих войск. Тем временем российская армия остановила попытку продвижения ВСУ на Времевском выступе. О главных событиях в геополитике Антон Шестаков рассказал в авторской колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Ситуация на фронтах
ВСУ вновь попытались нанести удар по Брянской области при помощи беспилотника, но атака провалилась — дрон сбила российская система ПВО. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал.
Тем временем в ночь на 6 сентября армия России нанесла удары по Одесской области, повреждения зафиксировали на территории порта. Об этом сообщил глава военной администрации Олег Кипер. По данным Telegram-каналов, атака российских ударных дронов длилась три часа.
Кроме того, 6 сентября российские военные смогли остановить продвижение украинских боевиков на Времевском выступе. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на этом участке фронта ВСУ попытались атаковать российские войска.
Украинские военные двигались в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и разбиты.
Британцы задумались о завершении конфликта
В Лондоне заявили, что спецоперация на Украине закончится уже в этом месяце. В частности, немецкая пресса процитировала военного аналитика из лондонского Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, который утверждал, что через три-четыре недели контрнаступление ВСУ достигнет пиковой фазы.
По его словам, все сводится к тому, у какой стороны больше резервов. А здесь никто иллюзий не питает.
Любопытно, что власти США тем временем могут принять решение о вводе войск на Украину и тем самым вступить в прямой конфликт с Россией. Такие опасения выразила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин в своих соцсетях.
«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России», — написала она.
Здесь стоит добавить, что 6 сентября в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет помощи на миллиард долларов, в том числе 665 миллионов пойдут на военные цели.
Что тут сказать, США семимильными шагами движутся к развязыванию третьей мировой.
Вот только есть одно но: учитывая ядерный потенциал двух сверхдержав — России и Америки, — как сказал наш президент, победителей в этом противостоянии не будет.
США
Великобритания
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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