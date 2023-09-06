06 сентября 2023, 06:36
Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры поразили в Одесской области
Глава Кипер: в Одесской области от ударов пострадала припортовая инфраструктура
В Одесской области атаковали Измаильский район. Повреждения получили объекты сельскохозяйственной и припортовой инфраструктуры, в том числе элеваторы, сообщил в своем Telegram-канале председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
По его словам, Одесскую область атаковали дроны-камикадзе. Удары по Измаильскому району продолжались в течение трех часов. Воздушную тревогу объявляли дважды — после полуночи и около пяти часов утра.
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«В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — объявил глава региона.
Местные СМИ сообщали, что после взрывов в Одесской области вспыхнул сильный пожар. Пострадал город Рени, где находится порт с военными объектами.
Взрывы раздались в Киеве и Киевской области. Мэр Виталий Кличко заявил, что сработала система ПВО.
Одесса
Украина
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