Происшествия 06 сентября 2023, 06:36 Объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры поразили в Одесской области Глава Кипер: в Одесской области от ударов пострадала припортовая инфраструктура Unsplash

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В Одесской области атаковали Измаильский район. Повреждения получили объекты сельскохозяйственной и припортовой инфраструктуры, в том числе элеваторы, сообщил в своем Telegram-канале председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

По его словам, Одесскую область атаковали дроны-камикадзе. Удары по Измаильскому району продолжались в течение трех часов. Воздушную тревогу объявляли дважды — после полуночи и около пяти часов утра.

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«В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия», — объявил глава региона.

Местные СМИ сообщали, что после взрывов в Одесской области вспыхнул сильный пожар. Пострадал город Рени, где находится порт с военными объектами.

Взрывы раздались в Киеве и Киевской области. Мэр Виталий Кличко заявил, что сработала система ПВО.