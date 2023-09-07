07 сентября 2023, 07:34
Еще один беспилотник ВСУ сбили на подлете к Брянску
Губернатор Богомаз: на подлете к Брянску сбили беспилотник ВСУ
Еще один беспилотник, запущенный ВСУ в сторону Брянской области, сбили на подлете к областному центру. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Дрон сбили силами противовоздушной обороны. Никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники оперативных служб.
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До этого глава региона и Министерство обороны России сообщало об еще одной атаке украинских боевиков на Брянскую область, совершенной с беспилотника около 06:30. Беспилотник самолетного типа сбили над Брянском. Оказалось повреждено остекление здания железнодорожного вокзала, пострадали привокзальная площадь и несколько автомобилей.
А ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Брянским районом. Пострадавших и разрушений не было.
В последнее время участились атаки ВСУ на приграничные районы с использованием беспилотников. Американские СМИ предположили, что таким образом украинские войска хотят показать, что способны на «ответный удар», и поднять моральный дух жителей своей страны.
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