Спецоперация 06 сентября 2023, 10:32 Войска отбили посягательства ВСУ на Новодонецкое и Новомайорское Председатель Рогов: ВС России остановили атаку на Времевском выступе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские подразделения пытались продвинуться на Времевском выступе и атаковать в районе сел Новодонецкое и Новомайорское. Российские войска отбили нападения и удержали контроль над территорией, сообщил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики предприняли попытку продвижения в направлении сел Новодонецкое и Новомайорское, но были остановлены и уничтожены», — сказал он.

Реклама

Населенные пункты остались под контролем Вооруженных сил России, заверил Владимир Рогов. Боевые действия на Времевском выступе, по его словам, продолжились. Российские подразделения удержали свои позиции.

В районе Серебрянского лесничества войска накрыли огнем подразделение украинских националистов. Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что противник потерял до 30 бойцов.