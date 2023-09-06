06 сентября 2023, 09:53
Госсекретарь США Блинкен посетил Киев
Госсекретарь США Блинкен прибыл на Украину с официальным визитом
Госсекретарь США Блинкен приехал на территорию Украины. Политика заметили в Киеве. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
Блинкен посетил украинскую столицу для встреч на высоком уровне. В связи с его приездом в целях обеспечения безопасности перекрыли движение в центре города.
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«В Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен», — заявило издание.
В США 5 сентября не подтвердили информацию о скором визите Блинкена в Киев. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател сообщил, что у него нет данных относительно поездок персонала Госдепа.
Ранее госсекретарь США провел переговоры с отбывающим наказание в России за шпионаж соотечественником Полом Уиланом. Политик пообещал заключенному, что страна сделает все возможное для его скорейшего освобождения. Бывшего морпеха США Уиллана арестовали за шпионаж в России после того, как он получил флеш-карту с данными сотрудников спецслужб.
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