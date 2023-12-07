07 декабря 2023, 00:35
Беспроигрышная карта Мадуро. Запустит ли президент Венесуэлы эффект домино по Латинской Америке?
Эксперт по Латинской Америке Русакова объяснила суть спора Венесуэлы и Гайаны
Венесуэла резво присоединила к себе спорную территорию в соседней Гайане. Действия лидера Боливарианской Республики удивили и разозлили президента «откусанной» земли, однако решать вопросы он намерен только с третьими лицами. Конфликту уже более 200 лет — конца и края ему не видно. Почему регион не дает покоя венесуэльцам и перерастет ли спор в боевые действия, запустив эффект домино, узнал «360».
«Было ваше, стало наше»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 декабря буквально отобрал регион в соседнем государстве — Гайане, — объявив его 24-м штатом своей страны, а также «зоной интегральной обороны». По информации венесуэльской газеты Ultimas Noticias, Мадуро призвал парламент незамедлительно принять закон о защите «спорной территории» — региона Эссекибо.
Правительству поручили совершить несколько процедур по присоединению территории: в частности, создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо, провести перепись населения, выдать новые паспорта, разработать план помощи местным жителям, подготовить и распространить в образовательных учреждениях обновленную карту Венесуэлы.
На заседании федерального правительства глава республики продемонстрировал карту, на которой большая Венесуэла «съела» часть Гайаны.
Теперь регион — в составе Венесуэлы — будут называть Гайана-Эссекибо. Видимо, Николасу Мадуро было совестливо просто отбирать территорию, не указав, откуда именно.
Затем продолжились строгие наказания и ультиматумы: венесуэльский лидер дал три месяца, чтобы нефтяные предприятия в Эссекибо свернули свою деятельность. Более того, он заявил, что намерен запретить заключение контрактов с компаниями, которые задействованы в односторонних гайанских концессиях (договоры, заключаемые государством с частным предпринимателем на деятельность в морской зоне региона).
По сути, Мадуро опускает невидимый железный занавес в новом, 24-м по счету, штате.
Правда, во время заседания федерального совета правительства глава государства отметил, что открыт к диалогу с Гайаной, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию администрации президента.
Мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства.
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
Реакция Гайаны
После резкого присоединения региона Эссекибо к Венесуэле президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что ни о каком международном праве не может быть и речи.
В официальном обращении, текст которого опубликовал департамент государственной информации, он уточнил: его страна рассматривает действия Мадуро «как непосредственную угрозу своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории».
По мнению Ирфаана Али, венесуэльский коллега противоречит не только себе, но и международным устоям. Президент Гайаны пообещал вынести соответствующий вопрос на рассмотрение в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и уведомить о происходящем Международный суд ООН.
Венесуэла отвергла международное право, верховенство закона в целом, основополагающие принципы справедливости и морали, а также сохранение международного мира и безопасности. Они буквально объявили себя государством вне закона. Мы не позволим нарушать нашу территорию и тормозить развитие нашей страны из-за этой отчаянной угрозы.
Ирфаан Али
президент Гайаны
Али намерен привлечь к разрешению конфликта «двусторонних партнеров»: США, Великобританию, Францию и Бразилию, которая еще несколько дней назад направила свои войска к границе с Венесуэлой.
Помимо стран-помощников, Гайана обратится к КАРИКОМ (Карибское сообщество — торгово-экономический союз стран Центральной и Северо-Восточной Южной Америки) и ОАГ (Организация американских государств).
В чем суть спора вокруг региона Эссекибо
Территория Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров больше половины всей Гайаны (примерно три четвертых).
Спор Гайаны и Венесуэлы по поводу Эссекибо длится более 200 лет — с конца XIX века, рассказала «360» специалист по Латинской Америке, эксперт Российского совета по международным делам Татьяна Русакова.
«Венесуэла, конечно, считает территорию Гайаны своей, и она неуклонно несколько раз пыталась вернуть регион Эссекибо к себе в страну разными способами. При этом, кстати, они больше всего рассчитывали на США в 50-60-х годах», — отметила она.
Венесуэла претендует на регион Эссекибо с провозглашения независимости в 1811 году. Во время борьбы за независимость испанских колоний эти территории взяло под контроль Соединенное Королевство и присоединило к своей колонии — Британской Гвиане.
Но в 1966-м Гвиана получила независимость и сменила название на современное — Гайана.
Обострение произошло в 2015 году: в Эссекибо нашли большие запасы полезных ископаемых, в частности нефти. А осенью 2023-го на территории спорного региона произошло еще одно важное открытие, сообщило агентство Reuters. Гайанские нефтегазовые добытчики обнаружили очередное месторождение полезных ископаемых.
Скважина Lancetfish-2 стала четвертым открытием на шельфе Гайаны в 2023-м. Всего с 2015 года в стране нашли 46 месторождений на сумму более 11 миллиардов баррелей извлекаемых ресурсов.
Что хочет Мадуро
Николас Мадуро находится в президентском кресле Венесуэлы с 2013 года, поэтому прекрасно осведомлен обо всех «важных открытиях» на территории Эссекибо. Но просто так отобрать богатые нефтью земли не позволяет международное право.
Русакова отметила, что деятельность Гайаны и большие инвестиции в производство нефти и газа от крупных зарубежный компаний Венесуэла воспринимала крайне нервно.
«Правительство Гайаны заявляло, что к 2027 году, если все пойдет хорошо, страна могла нарастить запасы и добычу нефти до одного миллиона баррелей в день. Это очень много. Венесуэла сейчас гордится тем, что у них 850 тысяч баррелей в день, но последние 10-15 лет нефтяную промышленность там убивают: ничего не модернизируют, ошибаются в управлении. Им нужны иностранные инвестиции», — пояснила собеседница «360».
И тут под боком оказывается страна, которая через несколько лет будет добывать миллион баррелей в день, независимо от того, что часть прибыли впоследствии заберут партнеры. Мадуро попросту не смог упустить такой золотой билет.
Поэтому в начале декабря в Венесуэле прошел референдум о присоединении Эссекибо. По итогам плебисцита почти 96% жителей страны поддержали это решение.
Специалист по Латинской Америке допустила, что венесуэльский лидер устроил референдум с целью победы на предстоящих президентских выборах.
Мадуро нужна была какая-то беспроигрышная карта, которая объединит все общество: по вопросу спорной территории все венесуэльцы думают, что Эссекибо — венесуэльские земли. Даже оппозиция страны поддержала решение президента. Правительство преследовало определенную цель — набрать политические очки и отвлечь жителей от более насущных проблем.
Татьяна Русакова
Президент Боливарианской Республики назвал результаты референдума «первыми шагами нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам».
«Венесуэльский народ высказался громко и ясно, и эта победа принадлежит народу Венесуэлы», — процитировала Мадуро газета El Universal.
Собеседница «360» подчеркнула, что Гайана со своими нефтяными месторождениями через несколько лет могла быть стать прямым конкурентом Венесуэлы. Помимо этого, по последним экономическим докладам, страна на северо-восточном побережье Южной Америки — одна из обладательниц самой быстрорастущей экономики.
Поэтому очередной виток конфликта можно объяснить двумя факторами: нефть и деньги, констатировала Русакова.
Перерастет ли спор из-за Эссекибо в войну
Специалист по Латинской Америке не исключила, что спор из-за Эссекибо когда-нибудь спровоцирует боевые действия или военную операцию со стороны Венесуэлы. Однако утверждать, что война между странами неизбежна, неверно.
Если посмотреть на историю региона, то в Латинской Америке постоянно что-то происходит, а какие-то конфликты сгущаются. Там всегда очень живая и динамичная политическая жизнь: перевороты, аресты, свержения и так далее. Но если смотреть на историю XX века, то мы видим: длительных военных конфликтов между латиноамериканскими странами не было.
Татьяна Русакова
Постоянные стычки «между соседями», по словам Татьяны Русаковой, не перерастают в настоящие военные столкновения. Регион — при всей своей эмоциональности — пытается решить любые проблемы дипломатическим, мирным путем с помощью переговоров, привлекая третьих лиц. На это надеется и Мадуро.
«Открытый конфликт сейчас, по сути, никому не нужен. Там слишком много нерешенных территориальных споров. Поэтому, если будет горячая фаза, то, возможно, есть вероятность появления эффекта домино: страны в Латинской Америке станут выяснять, что кто кому должен, споры один за другим начнут размораживаться», — объяснила Русакова.
Однако сама Венесуэла сегодня пребывает не в том состоянии, чтобы вести боевые действия: у республики не слишком подготовленная армия и «хромое» финансирование, заключила собеседница «360».
Венесуэла
Николас Мадуро
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