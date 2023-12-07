Мир 07 декабря 2023, 00:35 Беспроигрышная карта Мадуро. Запустит ли президент Венесуэлы эффект домино по Латинской Америке? Эксперт по Латинской Америке Русакова объяснила суть спора Венесуэлы и Гайаны Global Look Press

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Венесуэла резво присоединила к себе спорную территорию в соседней Гайане. Действия лидера Боливарианской Республики удивили и разозлили президента «откусанной» земли, однако решать вопросы он намерен только с третьими лицами. Конфликту уже более 200 лет — конца и края ему не видно. Почему регион не дает покоя венесуэльцам и перерастет ли спор в боевые действия, запустив эффект домино, узнал «360».

«Было ваше, стало наше»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 декабря буквально отобрал регион в соседнем государстве — Гайане, — объявив его 24-м штатом своей страны, а также «зоной интегральной обороны». По информации венесуэльской газеты Ultimas Noticias, Мадуро призвал парламент незамедлительно принять закон о защите «спорной территории» — региона Эссекибо.

Правительству поручили совершить несколько процедур по присоединению территории: в частности, создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо, провести перепись населения, выдать новые паспорта, разработать план помощи местным жителям, подготовить и распространить в образовательных учреждениях обновленную карту Венесуэлы.

На заседании федерального правительства глава республики продемонстрировал карту, на которой большая Венесуэла «съела» часть Гайаны.

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Теперь регион — в составе Венесуэлы — будут называть Гайана-Эссекибо. Видимо, Николасу Мадуро было совестливо просто отбирать территорию, не указав, откуда именно.

Затем продолжились строгие наказания и ультиматумы: венесуэльский лидер дал три месяца, чтобы нефтяные предприятия в Эссекибо свернули свою деятельность. Более того, он заявил, что намерен запретить заключение контрактов с компаниями, которые задействованы в односторонних гайанских концессиях (договоры, заключаемые государством с частным предпринимателем на деятельность в морской зоне региона).

Global Look Press

По сути, Мадуро опускает невидимый железный занавес в новом, 24-м по счету, штате.

Правда, во время заседания федерального совета правительства глава государства отметил, что открыт к диалогу с Гайаной, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прямую трансляцию администрации президента.

Мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства. Николас Мадуро президент Венесуэлы

Реакция Гайаны

После резкого присоединения региона Эссекибо к Венесуэле президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что ни о каком международном праве не может быть и речи.

В официальном обращении, текст которого опубликовал департамент государственной информации, он уточнил: его страна рассматривает действия Мадуро «как непосредственную угрозу своей территориальной целостности и активизирует меры предосторожности для защиты территории».

Ирфаан Али / Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По мнению Ирфаана Али, венесуэльский коллега противоречит не только себе, но и международным устоям. Президент Гайаны пообещал вынести соответствующий вопрос на рассмотрение в Совете безопасности Организации Объединенных Наций и уведомить о происходящем Международный суд ООН.

Венесуэла отвергла международное право, верховенство закона в целом, основополагающие принципы справедливости и морали, а также сохранение международного мира и безопасности. Они буквально объявили себя государством вне закона. Мы не позволим нарушать нашу территорию и тормозить развитие нашей страны из-за этой отчаянной угрозы. Ирфаан Али президент Гайаны

Али намерен привлечь к разрешению конфликта «двусторонних партнеров»: США, Великобританию, Францию и Бразилию, которая еще несколько дней назад направила свои войска к границе с Венесуэлой.

Помимо стран-помощников, Гайана обратится к КАРИКОМ (Карибское сообщество — торгово-экономический союз стран Центральной и Северо-Восточной Южной Америки) и ОАГ (Организация американских государств).

Лидеры стран — участниц Карибского сообщества (КАРИКОМ) / Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

В чем суть спора вокруг региона Эссекибо

Территория Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров больше половины всей Гайаны (примерно три четвертых).

Спор Гайаны и Венесуэлы по поводу Эссекибо длится более 200 лет — с конца XIX века, рассказала «360» специалист по Латинской Америке, эксперт Российского совета по международным делам Татьяна Русакова.

«Венесуэла, конечно, считает территорию Гайаны своей, и она неуклонно несколько раз пыталась вернуть регион Эссекибо к себе в страну разными способами. При этом, кстати, они больше всего рассчитывали на США в 50-60-х годах», — отметила она.

Регион Эссекибо на карте (отмечен темно-бежевым цветом и стрелкой). Справа от него — территория Гайаны, слева — Венесуэла / Викимедиа

Венесуэла претендует на регион Эссекибо с провозглашения независимости в 1811 году. Во время борьбы за независимость испанских колоний эти территории взяло под контроль Соединенное Королевство и присоединило к своей колонии — Британской Гвиане.

Но в 1966-м Гвиана получила независимость и сменила название на современное — Гайана.

Обострение произошло в 2015 году: в Эссекибо нашли большие запасы полезных ископаемых, в частности нефти. А осенью 2023-го на территории спорного региона произошло еще одно важное открытие, сообщило агентство Reuters. Гайанские нефтегазовые добытчики обнаружили очередное месторождение полезных ископаемых.

Скважина Lancetfish-2 стала четвертым открытием на шельфе Гайаны в 2023-м. Всего с 2015 года в стране нашли 46 месторождений на сумму более 11 миллиардов баррелей извлекаемых ресурсов.

РИА «Новости»

Что хочет Мадуро

Николас Мадуро находится в президентском кресле Венесуэлы с 2013 года, поэтому прекрасно осведомлен обо всех «важных открытиях» на территории Эссекибо. Но просто так отобрать богатые нефтью земли не позволяет международное право.

Русакова отметила, что деятельность Гайаны и большие инвестиции в производство нефти и газа от крупных зарубежный компаний Венесуэла воспринимала крайне нервно.

Фото: Forest Simon / Unsplash

«Правительство Гайаны заявляло, что к 2027 году, если все пойдет хорошо, страна могла нарастить запасы и добычу нефти до одного миллиона баррелей в день. Это очень много. Венесуэла сейчас гордится тем, что у них 850 тысяч баррелей в день, но последние 10-15 лет нефтяную промышленность там убивают: ничего не модернизируют, ошибаются в управлении. Им нужны иностранные инвестиции», — пояснила собеседница «360».

И тут под боком оказывается страна, которая через несколько лет будет добывать миллион баррелей в день, независимо от того, что часть прибыли впоследствии заберут партнеры. Мадуро попросту не смог упустить такой золотой билет.

Фото: Pedro Rances Mattey / Global Look Press

Поэтому в начале декабря в Венесуэле прошел референдум о присоединении Эссекибо. По итогам плебисцита почти 96% жителей страны поддержали это решение.

Специалист по Латинской Америке допустила, что венесуэльский лидер устроил референдум с целью победы на предстоящих президентских выборах.

Мадуро нужна была какая-то беспроигрышная карта, которая объединит все общество: по вопросу спорной территории все венесуэльцы думают, что Эссекибо — венесуэльские земли. Даже оппозиция страны поддержала решение президента. Правительство преследовало определенную цель — набрать политические очки и отвлечь жителей от более насущных проблем. Татьяна Русакова

Президент Боливарианской Республики назвал результаты референдума «первыми шагами нового исторического этапа борьбы за то, что принадлежит нам».

«Венесуэльский народ высказался громко и ясно, и эта победа принадлежит народу Венесуэлы», — процитировала Мадуро газета El Universal.

Надпись на плакате за мужчиной «Центр голосования» / Фото: Jesus Vargas / Global Look Press

Собеседница «360» подчеркнула, что Гайана со своими нефтяными месторождениями через несколько лет могла быть стать прямым конкурентом Венесуэлы. Помимо этого, по последним экономическим докладам, страна на северо-восточном побережье Южной Америки — одна из обладательниц самой быстрорастущей экономики.

Поэтому очередной виток конфликта можно объяснить двумя факторами: нефть и деньги, констатировала Русакова.

Перерастет ли спор из-за Эссекибо в войну

Специалист по Латинской Америке не исключила, что спор из-за Эссекибо когда-нибудь спровоцирует боевые действия или военную операцию со стороны Венесуэлы. Однако утверждать, что война между странами неизбежна, неверно.

Если посмотреть на историю региона, то в Латинской Америке постоянно что-то происходит, а какие-то конфликты сгущаются. Там всегда очень живая и динамичная политическая жизнь: перевороты, аресты, свержения и так далее. Но если смотреть на историю XX века, то мы видим: длительных военных конфликтов между латиноамериканскими странами не было. Татьяна Русакова

Постоянные стычки «между соседями», по словам Татьяны Русаковой, не перерастают в настоящие военные столкновения. Регион — при всей своей эмоциональности — пытается решить любые проблемы дипломатическим, мирным путем с помощью переговоров, привлекая третьих лиц. На это надеется и Мадуро.

Фото: Frederico Brasil / Global Look Press

«Открытый конфликт сейчас, по сути, никому не нужен. Там слишком много нерешенных территориальных споров. Поэтому, если будет горячая фаза, то, возможно, есть вероятность появления эффекта домино: страны в Латинской Америке станут выяснять, что кто кому должен, споры один за другим начнут размораживаться», — объяснила Русакова.

Однако сама Венесуэла сегодня пребывает не в том состоянии, чтобы вести боевые действия: у республики не слишком подготовленная армия и «хромое» финансирование, заключила собеседница «360».