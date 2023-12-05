Мир 05 декабря 2023, 17:37 Бразилия направила войска к границе после референдума в Венесуэле Бразилия усилила войска на границах с Венесуэлой и Гайаной Keystone Press Agency / Global Look Press

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Власти Бразилии усилили военное присутствие на границах из-за потенциального конфликта между Венесуэлой и Гайаной на фоне разногласий о принадлежности Эссекибо — территории, которая имеет большие нефтяные запасы. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на источник в аппарате бразильского президента.

Руководство страны , отметили в материале, сам конфликт расценило как маловероятный, однако готово к любому развитию событий

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До этого в Минобороны Бразилии сообщили об отправке 20 бронемашин к границе с Венесуэлой. Техника нужна для обеспечения безопасности, добавили в ведомстве.

Венесуэла и Гайана более ста лет спорят из-за Эссекибо, занимающей три четверти территории Гайаны. В минувшее воскресенье в Венесуэле состоялся референдум, который касался судьбы Эссекибо. Подавляющее большинство участников голосования (более 95%) проголосовали за вхождение региона в состав государства.

Новая фаза споров вокруг этой территории началась в 2015 году. Тогда в регионе обнаружили крупные запасы полезных ископаемых. Несмотря на усиление жесткой риторики со стороны Венесуэлы, в экспертном сообществе полагают, что прямое военное столкновение стран из-за Эссекибо маловероятно.