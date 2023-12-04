Мир 04 декабря 2023, 18:45 Политолог Мартынов назвал маловероятной войну Венесуэлы из-за Эссекибо

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Военный конфликт из-за претензии Венесуэлы на богатую нефтью территорию Эссекибо, входящую в состав Гайаны, маловероятен. Такое мнение выразил политолог Борис Мартынов в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее в Венесуэле прошел референдум по вопросам прав на территорию Эссекибо, около 95% опрошенных проголосовали «за».

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По словам эксперта, в Латинской Америке такого рода территориальные конфликты существуют давно. Подобные действия могут быть частью политической игры президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Не думаю, что там вспыхнет какая-то война», — отметил Мартынов.