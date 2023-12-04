04 декабря 2023, 16:29
Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона
Жители Венесуэлы на референдуме поддержали присоединение региона Эссекибо
Жители Венесуэлы на всенародном референдуме поддержали присоединение в состав государства региона Эссекибо, который составляет порядка двух третей соседней страны Гайана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местный избирком.
За решение выступили 95% принявших участие в голосовании венесуэльцев. Эссекибо является богатым углеводородами регионом, который входит в состав Гайяны, составляя две трети от всей страны.
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Общая площадь территории составляет порядка 160 тысяч квадратных метров. Венесуэла оспаривала принадлежность Эссекибо с XIX века.
Издание El Universal уточнило, что всего в голосовании приняли около 10,5 миллиона человек при населении в 28 миллионов человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что результаты голосования являются торжеством демократии. При этом он не уточнил, какие именно дальнейшие шаги страна примет после референдума. В ответ лидер Гайаны Ирфаан Али пообещал, что власти сделают все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм земли Эссекибо.
Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что США намерены в будущем построить военную базу в Эссекибо. Ведомство упрекнуло американскую сторону в планах разграбить его государство.
Венесуэла
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