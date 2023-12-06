Мир 06 декабря 2023, 07:01 Венесуэла потребовала от нефтяников остановить работы на шельфе Эссекибо Президент Венесуэлы Мадуро дал три месяца на завершение работ на шельфе Эссекибо РИА «Новости»

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Спорную с Гайаной территорию Эссекибо в Венесуэле объявили зоной интегральной обороны. Президент Николас Мадуро предложил работающим там нефтяным компаниям свернуть свои проекты в течение трех месяцев или обсудить условия их продолжения, сообщило РИА «Новости».

«Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему», — сказал он на заседании федерального совета правительства.

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Президент предупредил, что Венесуэла готова обсуждать продолжение работ при условии соблюдения международного права и законов. Николас Мадуро объявил о выходе указа о создании зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо и поручил депутатам запустить дебаты по Органическому закону об обороне нового региона.

С компаниями, которые работают с предоставленными Гайаной концессиями, запретят заключать контракты. Президент объявил, что страна начнет выдавать лицензии на разведку и добычу на шельфе Эссекибо, а компания PDVSA создаст там свое подразделение.

Всенародный референдум о присоединении региона Эссекибо прошел в декабре, интеграцию поддержали 95% избирателей. Венесуэла оспаривала принадлежность территории площадью 160 тысяч квадратных метров с XIX века.