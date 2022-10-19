Белый дом хочет исключить встречу Путина и Байдена во время саммита G20 на Бали | 360°

Мир 19 октября 2022, 22:50 Белый дом хочет исключить встречу Путина и Байдена на саммите G20. США боятся опрометчивых заявлений своего президента Политолог Донцов: США боятся встречи Путина и Байдена из-за его неадекватного поведения Источник фото: РИА «Новости»

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В Белом доме хотят избежать встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена во время саммита Группы двадцати (G20). Политологи уверены, что американские элиты боятся непредсказуемого поведения собственного лидера, который уже не раз попадал в неловкие ситуации.

О том, что Белый дом делает все возможное, чтобы не допустить встречи Путина и Байдена на саммите в Индонезии написало американское издание Politico со ссылкой на источники. Чиновники якобы принимают меры, чтобы лидеры России и США не пересеклись даже в коридорах или на групповой фотографии. При этом оба президента могут присутствовать на общем пленарном заседании G20.

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Ранее и Владимир Путин, и Джо Байден заявляли, что не планируют встречу и переговоры друг с другом. Более того, 14 октября во время визита в Самарканд российский лидер подчеркнул, что до сих пор не решил, будет ли лично присутствовать на индонезийском саммите. При этом представители России в любом случае примут участие в форуме, который пройдет на Бали 15 и 16 ноября.

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Тактика избегания переговоров

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев объяснил в беседе с «360», что одна из причин, по которым Белый дом старается не допустить встречи Путина и Байдена в жесткой антироссийской политике страны.

Любой публичный контакт вызовет пристальное внимание не только со стороны прессы, но и со стороны других политиков и всего мира, подчеркнул эксперт. Таким образом Штаты хотят избежать любых домыслов относительно российско-американских отношений.

«Любая встреча — это или разговор, или рукопожатие, [надо знать] как себя вести, отворачиваться или руку подавать, как приветствовать. Они не хотят неловких ситуаций», — уверен Рогулев.

Политолог Никита Донцов добавил, что американские политические элиты не хотят создавать условия для коммуникации президентов, потому что Байден к ней не готов и старается избежать любого переговорного процесса.

В США не доверяют Байдену

Другая причина, по которой в Белом доме не хотят встречи Путина и Байдена, по мнению Юрия Рогулева, заключается в том, что американцы просто не уверены в своем президенте.

«Они его оберегают и от прессы, как известно, и шпаргалки ему подсовывают, а в возможностях господина Путина они уверены, в этом смысле они предпочитают своего президента оберегать от нежелательных контактов, последствий и истолкования того или иного высказывания, жеста или поведения Байдена», — сказал эксперт.

Никита Донцов согласился с тем, что сейчас приближенные Байдена стараются оберегать его от любых незапланированных контактов из-за участившихся случаев не вполне адекватного поведения американского президента.

«Президент США имеет достаточно ограниченные когнитивные способности, мы видим, что он часто зависает, не может связать двух слов, говорит что-то незапланированное, как когда он рассказал фейковую историю о том, как его сын якобы погиб в Ираке «, — напомнил он.

По мнению Донцова, американские политические элиты опасаются того, что их президент может сделать какое-либо опрометчивое публичное заявление, за которое придется нести ответственность.

«Они хотят этого избежать, потому что так будет безопаснее и для США, и для мира. То есть это связано с непредсказуемостью президента Байдена, который периодически ведет себя не очень адекватно», — заключил политолог