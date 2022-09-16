Важное 16 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Россия примет участие в саммите G20 — Путин Президент РФ Путин: Россия обязательно примет участие в саммите G20 на Бали РИА «Новости»

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Россия примет участие в саммите G20, который пройдет на Бали, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства уточнил, что пока не решил, будет ли присутствовать на мероприятии лично.

«Я посмотрю, мы определимся. Россия будет принимать участие», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Самарканд.

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Путин обратил внимание, что местом проведения саммита выбрали популярный остров Бали. Президент заметил, что раньше уже бывал там.

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«Место хорошее, красивое, но дело же не в красоте. Мы посмотрим, как у нас будет складываться ситуация — в экономике, в других сферах», — пояснил президент.

Глава государства добавил, что президент Индонезии (эта страна председательствует в G20 — прим. ред.) Джоко Видодо лично пригласил его на саммит, когда был в Москве.

«Я имею приглашение посетить „Двадцатку“. Мне президент принимающей страны об этом лично сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил еще раз, сказал, мол, имейте в виду — давление определенное есть, но у меня позиция жесткая, мы вас хотим видеть на этом саммите», — добавил Путин.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Власти США и Канады ранее предлагали исключить Россию из «Большой двадцатки», но другие государства, входящие в объединение, выступили против их инициативы.

Индонезия заявила, что не хочет допустить раскола G20, и в качестве компромисса с Западом пригласила на саммит Украину в качестве гостя, хотя республика не входит в G20.

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