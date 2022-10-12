Байден выронил шпаргалку с ответами на интервью | 360°

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Байден выронил шпаргалку с ответами на интервью

Президент США Байден во время интервью выронил заранее написанные ответы

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Президент США Джо Байден уронил шпаргалку с заранее составленным текстом во время интервью телеканалу CNN. Журналист Джейк Таппер помог ее поднять.

Как раз в этот момент корреспондент, спросил Байдена, стоит ли гражданам США готовиться к тяжелым временам.

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«Конечно, у нас все еще есть реальные проблемы в экономике, но посмотрите, что мы уже успели сделать», — отметил глава Белого дома.

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Он обратил внимание, что были приняты законы, которые серьезно повлияют на ситуацию. После этих слов карточка с заготовленным текстом выпала из рук Байдена.

Ранее президент США ради придания своим словам убедительности, предсказал ядерный армагеддон. Однако его заявление стало глупой ошибкой и вызвало большой общественный резонанс. В Белом доме попытались объяснить, что Байден хотел только упрекнуть Россию в безрассудной ядерной риторике. Но американцев такие оправдания не убедили.

США

Джо Байден

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