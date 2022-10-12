Джо Байден назвал бессмысленной возможную встречу с Владимиром Путиным | 360°

Власть 12 октября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

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Viber В ожидании новой методички. Почему Байден не хочет встречаться с Путиным Американист Домрин: Байден тянет время до новых указаний после смены тактики России в СВО РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден счел бессмысленной возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии. Эксперты уверены, что американскому лидера попросту нечего сказать российскому коллеге. Ведь все прекрасно понимают, что в ситуации на Украине США действуют исключительно в своих интересах. К тому же подобными заявлениями Байден может тянуть время.

Байден не планирует встречаться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил в интервью CNN, что не видит смысла встречаться с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре на Бали.

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«Это будет зависеть от того, о чем именно он (Путин. — Прим. ред.) хочет поговорить. Думаю, он совершил военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — утверждает Байден.

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Однако он не прочь был бы обсудить с российским коллегой вопрос о возвращении в США осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер. Разговор, по словам Байдена, произойдет, если Путин выступит с соответствующим предложением.

США следуют лишь своим целям

Все, что делает американская сторона, — ради собственной выгоды. Штаты практически не интересует происходящее вокруг, заявил в комментарии для «360» политолог Маис Курбанов.

«То, что они делали в Югославии, было в их личных интересах, чтобы расширить свои границы и прижать Россию. То же самое делают на Украине, на Ближнем Востоке. Все это в своих личных интересах. <…> Их цель одна — захватить мир. Ничего больше не интересует», — пояснил он.

Байден не хочет встречаться с Путиным, потому что ему попросту нечего сказать, допустил Курбанов. Ведь это НАТО сейчас совершает преступление.

РИА «Новости»

США продолжают бороться до последнего украинца

Американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин уверен, что Вашингтон продолжит бороться с Москвой до последнего украинца. Для США, конечно, неприятны сообщения о смене тактики в спецоперации, которую весь мир наблюдает последние несколько дней. За первые два дня ударов российская армия парализовала 30 процентов всей энергетики Украины, напомнил собеседник «360».

«Думаю, Байден заранее делает такое заявление, ведь саммит G20 будет через месяц-полтора. Вот сейчас ему нужно заявить, что он не видит смысла встречаться, за исключением этой несчастной наркоманки-баскетболистки. Ему нужна некоторая пауза, чтобы посмотреть, что Россия действительно меняет свою тактику», — пояснил Домрин.

По его словам, затем Байдену напишут другую бумажку. Ведь политику в США определяет явно не 79-летний президент, подчеркнул американист. Что именно будет в новой методичке для главы Белого дома, станет понятно примерно через десять дней.

РИА «Новости»

Саммит G20

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября. Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что Владимир Путин принял приглашение. Как и украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом глава МИД России Сергей Лавров не исключил возможность переговоров Путина и Байдена. Он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

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