Мир 26 февраля 2023, 23:42 Экс-советник Пентагона раскрыл потери польских наемников на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: польские наемники потеряли 2,5 тысячи человек в зоне СВО Mufid Majnun / Unsplash

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Польский корпус ВСУ понес серьезные потери на линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show он рассказал, что наемники уже потеряли около 2,5 тысячи человек.

По словам Макгрегора, на стороне ВСУ сражались около 20 тысяч польских наемников.

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«Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — уточнил экс-советник Пентагона.

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Украинские военные ожидают поставок западных танков и другой бронированной техники, однако ВС России справятся с задачей и поразят эти цели, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ осталось совсем немного времени, чтобы спасти оставшиеся подразделения и попытаться отвести их от Артемовска, который постепенно окружают российские бойцы.

Украинская армия каждый день теряет около 600 военнослужащих возле этого города, сообщило издание «Дни.ру». Авторы статьи напомнили, что в «Бахмутской мясорубке» (Бахмут — украинское название Артемовска — прим. ред.) серьезные потери понесли и иностранные наемники.

На стороне Украины выступают «солдаты удачи» из Канады и Великобритании, рассказал украинский военнопленный. По его словам, они практически не общаются с бойцами ВСУ, сообщило издание НСН. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что потери противника увеличиваются из-за нехватки спецтехники для транспортировки раненых солдат. По его словам, западная техника не подходит для этих целей, сообщило ИА Nation News.