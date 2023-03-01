Мир 01 марта 2023, 02:40 Западные политики признали свое участие в украинском конфликте — Вучич Президент Сербии Вучич: лидеры Запада признались в участии в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Западные лидеры в разговорах с президентом Сербии Александром Вучичем называли себя участниками украинского конфликта. Об этом глава государства заявил во время обращения к нации. Речь Вучича транслировало национальное телевидение RTS.

По словам Вучича, политики Запада не скрывали своей вовлеченности в конфликт на Украине. Однако они не могут признавать этот факт публично.

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«Они мне сказали: „У нас боевые действия в Европе, мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет <…>“» — сказал сербский лидер.

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Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не готова идти на признание независимости Косова. Он отметил, что никогда не примет «формального и неформального признания Косова, ни его вступления в ООН».

Сербский лидер заявлял, что в ближайшие шесть месяцев ожидает усиления интенсивности боестолкновений в зоне конфликта на Украине. Также он уверен, что давление на республику станет намного мощнее. После заявлений Германии о поставке танков, коллективному Западу противостоит «единство русского народа», резюмировал Вучич.