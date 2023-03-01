Мир 01 марта 2023, 00:29 Вучич исключил признание независимости Косова и его прием в ООН Вучич: Сербия не признает независимость Косова и не допустит его приема в ООН YouTube

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Сербия не готова идти на признание независимости Косова, а также допустить его вступление в ООН. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения RTS.

«Я не хочу и не могу говорить о взаимном признании и вступлении Косова в ООН. Для всего остального я открыт в переговорах», — отметил сербский лидер.

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Он напомнил, что неоднократно говорил об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу. По словам Вучича, пока он будет президентом республики, то не примет «ни формального, ни неформального признания Косова, ни вступления Косова в ООН».

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Ранее Сербия и Косово поддержали соглашение, которое предложил Евросоюз. Согласно документу, граждане этих стран смогут свободно перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что будет инициировать встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера Косова Альбина Курти в середине марта. Это необходимо для того, чтобы определить детали подписания соглашения.