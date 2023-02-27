Мир 27 февраля 2023, 23:12 Сербия и Косово поддержали паспортное соглашение Евросоюза Боррель: Сербия и Косово поддержали соглашение ЕС по перемещению жителей РИА «Новости»

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Сербия и Косово поддержали соглашение, которое предложил Евросоюз. Согласно документу, граждане этих стран смогут свободно перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова привел ТАСС.

Накануне в Брюсселе состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича и премьера Косова Альбина Курти.

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«Лидеры Сербии и Косова согласились, что никакие более переговоры по соглашению, предложенному ЕС, не требуются. Они выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить детали этого процесса», — заявил Боррель

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Он не уточнил, состоялось ли подписание документа, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили. При этом политик отметил, что будет инициировать новую встречу представителей Сербии и Косова в середине марта.

В январе Вучич заявил, что готов покинуть свой пост, если эта мера спасет Сербию. Глава государства доложил руководству партии о давлении Запада в связи с Косовом.