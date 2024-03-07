Мир 07 марта 2024, 01:40 Чувствительный вопрос. Армению предостерегли от нарушения договоренностей с Россией Профессор Межевич: Армения имеет право на прекращение работы погранвойск РФ РИА «Новости»

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Армения запросила вывод пограничников Федеральной службы безопасности России из аэропорта Звартноц в Ереване. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что Запад не оказывает давления на армянскую сторону в отношениях с Россией. Однако своим требованием республика нарушает ряд договоренностей. Подробности — в материале «360».

Статус погранвойск России в Армении

Россия и Армения подписали договор о статусе погранвойск 30 сентября 1992 года. Согласно документу, российские пограничники охраняют границы республики с Турцией и Ираном.

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В погрануправление ФСБ в Армении входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском аэропорту Звартноц.

Содержание россиян в стране обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. Действия по охране российские пограничники согласовывают с президентом и правительством Армении.

Кроме того, Россия, Азербайджан и Армения 9 ноября 2020 года подписали трехстороннее заявление, завершившее Карабахскую войну, напомнил в беседе с «360» востоковед Станислав Тарасов.

«Пограничный вопрос очень чувствителен. Русский пограничник охранят границы с Турцией, с Ираном. <…> Конечно, контролирует Звартноц. Более того, соглашение 9 ноября 2020 года, которое завершило Карабахскую войну, определило, что коммуникации, которые должны быть разблокированы, будут находиться под контролем ФСБ», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

Требование Армении о выводе пограничников из аэропорта в Ереване

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 6 марта 2024 года заявил, что республика направила России официальное письмо о намерении прекратить работу пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц. По его словам, службу в воздушной гавани должны нести армянские погранвойска.

«У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала Россию об этом официальным письмом», — сказал Григорян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не в курсе каких-либо принятых решений по вопросу вывода российских пограничников из ереванского аэропорта.

РИА «Новости»

В конце февраля спикер Национального собрания Ален Симонян подчеркнул, что «было бы правильно», если бы российские пограничники ушли из аэропорта.

«Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ», — заявил Симонян.

Своим требованием Армения нарушает две договоренности, подчеркнул Станислав Тарасов.

«Первое — о пограничном сотрудничестве. <…> Затем — потенциальное нарушение договора от 9 ноября 2020 года. В принципе, на повестке дня стоит сокращение военного присутствия. Скорее всего, они будут говорить о выходе из ОДКБ и потребуют вывода российской военной базы. Все, Армения определяет бессоюзный статус. Что с ней дальше будет, конечно, большие вопросы», — подытожил эксперт.

РИА «Новости»

При чем тут Запад

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Армения, сама того не замечая, превращается в предмет западной забавы и орудие чужих геополитических интересов.

Однако Григорян отметил, что западная сторона не давит на армянские власти в отношениях с Россией.

«Запад ничего нас не заставляет. Что касается отношений Армении и России, то они испортились не со стороны Армении», — сказал секретарь Совбеза.

Что касается сценария с вхождением Армении в НАТО, то этот вопрос исключен, считает востоковед Тарасов. Он привел в пример Грузию, которая находится под руководством прозападного лидера Саломе Зурабишвили.

«Ничего не получается. Они опасаются НАТО, опасаются расширения, особенно в кавказском направлении», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

ОДКБ и Карабах

После «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе осенью 2023 года армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию в том, что ее миротворцы не защитили мирное население региона.

В декабре прошлого года глава правительства Армении заявил, что защиту жителей Карабаха заявили в качестве одной из целей отправки российских миротворцев в регион. Мария Захарова назвала слова Пашиняна «очередным примером недружественного поведения».

Ситуация всегда была не самой простой, рассказал «360» главный научный сотрудник Института Европы, профессор Николай Межевич.

«Но по каким-то причинам <…> Армения решила, что если она не признает Карабах частью Армении, то почему-то мы должны это признавать, и, более того, воевать за Карабах, который Армения не считает своим», — отметил он.

РИА «Новости»

При этом армянская сторона имела неосторожность ссылаться на Организацию Договора о коллективной безопасности. Это абсолютно неправовой подход. Если Армения не признает территорию Карабаха своей, то почему нужно заставлять это делать кого-то другого, задался вопросом специалист.

«Вот абсолютно гипотетическая ситуация нападения Азербайджана на Ереван, Да, безусловно, это процедура ОДКБ. Но, насколько я понимаю, Азербайджан на Ереван не нападает, а территория Карабаха ни к какой Армении не относится. И к Грузии не относятся, и к России не относится. С точки зрения международного права, это территория Республики Азербайджан», — заключил Межевич.

Однако Армения, как суверенное государство, имеет полное право заменить российских пограничников в ереванском аэропорту Звартноц, резюмировал Межевич.