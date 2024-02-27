Мир 27 февраля 2024, 15:18 Российских пограничников призвали покинуть аэропорт Еревана Спикер парламента Армении призвал российских пограничников покинуть аэропорт

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Российские пограничники должны покинуть аэропорт Звартноц, который находится в 15 километрах от Еревана. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Его слова привело РИА «Новости».

«Считаю, было бы правильнее, чтобы они ушли оттуда», — сказал политик.

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По мнению Симоняна, Армения сама может защитить свои границы. Он подчеркнул, что из-за действий российских пограничников границы страны якобы становились более уязвимыми.

Спикер республиканского парламента пояснил, что не обсуждал этот вопрос. Однако, по его словам, такие переговоры могли состояться в кругу силовиков. Симонян обошел тему о том, предполагает ли уход российских пограничников вывод военнослужащих ВС РФ с базы в Армении.

«Обсудим — поймем», — заметил Симонян, призвав не бросаться в крайности.

В пятницу, 23 февраля, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна замораживает свое участие в ОДКБ из-за невыполнения сторонами договора о коллективной безопасности.