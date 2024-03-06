Важное 06 марта 2024, 16:21 Армения потребовала прекратить работу пограничников России в аэропорту Звартноц РИА «Новости»

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Армения потребовала, чтобы российские пограничники прекратили деятельность в аэропорту Звартноц. В РФ направили официальное письмо, сообщил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

«Армения направила официальное письмо в Россию с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — рассказал он брифинге, трансляция которого идет в YouTube-канале.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Армению в сознательном ухудшении двусторонних отношений. Он отметил, что республика пытается обвинить РФ во всем, что произошло с Нагорным Карабахом, и это «не по-союзнически». Министр напомнил, что войну в Карабахе остановила именно Россия.

На отношения России и Армении негативно повлияло и намерение последней заморозить участие в ОДКБ. Лавров заявил, что его страна ждет от Армении официального объявления окончательного решения по этому вопросу.