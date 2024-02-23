Мир 23 февраля 2024, 02:22 Армения заморозила участие в ОДКБ Пашинян: Армения заморозила участив в ОДКБ из-за нарушений договора Аппарат Президента Республики Армения

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Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому власти страны заморозили участие в ОДКБ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», — пояснил Пашинян.

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Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.