Мир 12 января 2024, 14:40 Захарова опровергла обвинения в адрес российских миротворцев в Карабахе МИД: заявления, что миротворцы якобы не защитили Карабах, деструктивны РИА «Новости»

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Заявления Армении о том, что российские миротворцы якобы не защитили население Карабаха, не соответствуют действительности. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики.

«Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и самое главное — не соответствующими действительности. Странно, что они продолжаются», — сообщила она.

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Захарова подчеркнула, что налажен доверительный и плотный диалог с коллегами из МИД Армении. Россия неоднократно доводила свою позицию по этим заявлениям и говорила, что они несут только проблемы в двусторонних отношениях и не приводят к решению проблем.

«К сожалению, видимо, кому-то это выгодно. Не знаю, кому-то в Армении или за рубежом. <…> Мы считаем, что это попытки подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. По-другому я не могу это оценить», — добавила она.

Ранее Захарова заявила, что санкционно-силовые методы Запада ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. России неоднократно предупреждала США об опасности наращивания военной активности.