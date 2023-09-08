Культура 08 сентября 2023, 18:09 Культура под эгидой политики. Россия задумалась над выходом из ЮНЕСКО Депутат Вассерман объяснил, почему России не стоит уходить из ЮНЕСКО РИА «Новости»

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Международная организация по защите культурного наследия начала активно критиковать Россию. Депутатам острые заявления представителей ЮНЕСКО, мягко говоря, не понравились. В Госдуме вновь задумались о приостановлении членства в союзе. Причем ситуацию можно описать всем известной фразой: в своем глазу бревна не видит, в чужом — соринку замечает. Ведь ЮНЕСКО, как и другие международные организации, теперь принимает решения через призму политики.

Некультурное ЮНЕСКО

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой усомнился в необходимости для России по-прежнему сохранять членство в ЮНЕСКО. На размышления об этом его натолкнули слухи о том, что организация критикует законопроект, разрешающий в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.

«Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки — какой, мол, туризм без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций?» — написал в своем Telegram-канале Толстой.

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман согласился, что ЮНЕСКО стала политизированной организацией. В комментарии для «360» он отметил, что все решения и действия учреждения Организации Объединенных Наций «откровенно политические и нисколько не культурные».

На поводу у Зеленского

В связи со слухами Толстой счел нужным задаться вопросом: должна ли Россия оставаться в таких международных организациях, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный Олимпийский комитет (МОК) и, собственно, ЮНЕСКО.

Однако приостановление членства в ЮНЕСКО ослабит влияние России на общемировую культуру, подчеркнул Вассерман.

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Вице-спикер, в свою очередь, заподозрил, что такие международные площадки используют для давления на страну в политических целях. Он напомнил, что в начале 2023 года организация провела комиссию в онлайн-формате с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В результате сессии ЮНЕСКО сделала Одессу объектом культурного наследия. По словам Толстого, организация пошла на поводу у украинского лидера в самый разгар конфликта. Более того, он заверил, что Львов и Киев в ближайшем будущем ожидает аналогичный статус.

Фрагмент архитектурного ансамбля арки главного въезда на территорию Одесского завода шампанских вин 1898 года постройки на Французском бульваре. / РИА «Новости»

Не только украинское культурное наследие может исчезнуть в период боевых действий. Но ЮНЕСКО почему-то закрывает на это глаза.

«ЮНЕСКО не интересовали разрушенные монастыри Донбасса. Нет. Их не заинтересовал и вывоз мощей и икон из отнятой у канонической церкви Киево-Печерской лавры», — возмутился Толстой.

ЮНЕСКО применяет мягкую силу, «вежливо призывая остановить ход спецоперации и сохранить киевский режим», иначе все культурные объекты пострадают, заявил «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.

«Но на деле ничего не пострадает. Вооруженные силы России работают крайне аккуратно и эффективно. Страна, безусловно, берет на себя колоссальные риски и ответственность за восстановление всей культурной инфраструктуры на освобожденных регионах бывшей Украины», — пояснил эксперт.

РИА «Новости»

Стоит ли России оставить ЮНЕСКО?

Толстой отметил, что некоторые страны «без какого-либо испуга», сохраняя свои национальные интересы, вышли из организации. Так, в 2018 году Соединенные Штаты Америки отказались от членства в ЮНЕСКО, но остались в статусе наблюдателя.

Причинами стали, в частности, разногласия по арабо-израильскому конфликту и заявления о коррумпированных решениях организации. Вслед за американцами ЮНЕСКО покинул Израиль.

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Тем не менее опыт этих стран перенимать не стоит, заявил Вассерман. Изначально поставленные задачи сохранения и развития культуры человечества все еще актуальны.

Если Россия выйдет из организации, ей станет намного сложнее или вовсе невозможно участвовать в решении таких задач, подчеркнул он.

«Не думаю, что такое ослабление содержится в наших собственных интересах. А работа во враждебном окружении для России — не в первый и, боюсь, не в последний раз», — подытожил депутат.