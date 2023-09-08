08 сентября 2023, 18:09
Культура под эгидой политики. Россия задумалась над выходом из ЮНЕСКО
Депутат Вассерман объяснил, почему России не стоит уходить из ЮНЕСКО
Международная организация по защите культурного наследия начала активно критиковать Россию. Депутатам острые заявления представителей ЮНЕСКО, мягко говоря, не понравились. В Госдуме вновь задумались о приостановлении членства в союзе. Причем ситуацию можно описать всем известной фразой: в своем глазу бревна не видит, в чужом — соринку замечает. Ведь ЮНЕСКО, как и другие международные организации, теперь принимает решения через призму политики.
Некультурное ЮНЕСКО
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой усомнился в необходимости для России по-прежнему сохранять членство в ЮНЕСКО. На размышления об этом его натолкнули слухи о том, что организация критикует законопроект, разрешающий в ряде случаев сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала.
«Прошла информация, что там, среди прочего, радетели за наследие мира пожурят Россию за туристическое освоение Байкала и Камчатки — какой, мол, туризм без нашего разрешения, да еще и во время наложенных нами на Россию и ее граждан санкций?» — написал в своем Telegram-канале Толстой.
Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман согласился, что ЮНЕСКО стала политизированной организацией. В комментарии для «360» он отметил, что все решения и действия учреждения Организации Объединенных Наций «откровенно политические и нисколько не культурные».
На поводу у Зеленского
В связи со слухами Толстой счел нужным задаться вопросом: должна ли Россия оставаться в таких международных организациях, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный Олимпийский комитет (МОК) и, собственно, ЮНЕСКО.
Однако приостановление членства в ЮНЕСКО ослабит влияние России на общемировую культуру, подчеркнул Вассерман.
Вице-спикер, в свою очередь, заподозрил, что такие международные площадки используют для давления на страну в политических целях. Он напомнил, что в начале 2023 года организация провела комиссию в онлайн-формате с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В результате сессии ЮНЕСКО сделала Одессу объектом культурного наследия. По словам Толстого, организация пошла на поводу у украинского лидера в самый разгар конфликта. Более того, он заверил, что Львов и Киев в ближайшем будущем ожидает аналогичный статус.
Не только украинское культурное наследие может исчезнуть в период боевых действий. Но ЮНЕСКО почему-то закрывает на это глаза.
«ЮНЕСКО не интересовали разрушенные монастыри Донбасса. Нет. Их не заинтересовал и вывоз мощей и икон из отнятой у канонической церкви Киево-Печерской лавры», — возмутился Толстой.
ЮНЕСКО применяет мягкую силу, «вежливо призывая остановить ход спецоперации и сохранить киевский режим», иначе все культурные объекты пострадают, заявил «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.
«Но на деле ничего не пострадает. Вооруженные силы России работают крайне аккуратно и эффективно. Страна, безусловно, берет на себя колоссальные риски и ответственность за восстановление всей культурной инфраструктуры на освобожденных регионах бывшей Украины», — пояснил эксперт.
Стоит ли России оставить ЮНЕСКО?
Толстой отметил, что некоторые страны «без какого-либо испуга», сохраняя свои национальные интересы, вышли из организации. Так, в 2018 году Соединенные Штаты Америки отказались от членства в ЮНЕСКО, но остались в статусе наблюдателя.
Причинами стали, в частности, разногласия по арабо-израильскому конфликту и заявления о коррумпированных решениях организации. Вслед за американцами ЮНЕСКО покинул Израиль.
Тем не менее опыт этих стран перенимать не стоит, заявил Вассерман. Изначально поставленные задачи сохранения и развития культуры человечества все еще актуальны.
Если Россия выйдет из организации, ей станет намного сложнее или вовсе невозможно участвовать в решении таких задач, подчеркнул он.
«Не думаю, что такое ослабление содержится в наших собственных интересах. А работа во враждебном окружении для России — не в первый и, боюсь, не в последний раз», — подытожил депутат.
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