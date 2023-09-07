Спорт 07 сентября 2023, 10:29 Паралимпийский комитет запланировал навсегда приостановить членство России Рожков: IPC начал подготовку к приостановлению членства России в организации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международный паралимпийский комитет (IPC) запланировал подготовку к генассамблее в Бахрейне для полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом РИА «Новости» заявил президент ПКР Павел Рожков.

Рожков сообщил, что 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, к которой представители IPC обещали подготовиться с целью навсегда приостановить членство России в организации.

Реклама

Президент ПРК выразил надежду на позитивные сдвиги и заявил о сотрудничестве по этому вопросу с Минспортом, МИД и юридическими организациями. Представители России добились через трибунал IPC восстановления в правах и подали заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года во Франции.

«В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх», — отметил Рожков.

По его словам, МОК запретил паралимпийской сборной России участвовать в Азиатских играх.

«Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами», — добавил президент ПКР.

Ранее МОК заявил о невозможности участия России в Азиатских играх 2023 года в Китае.