«Мы три месяца не видели солнца». Матери с детьми помогли выбраться из обстрелянного ВСУ монастыря в Донбассе

Село Никольское в Волновахском районе с марта находится под постоянными обстрелами украинских военных. Жители вынуждены прятаться в подвале монастыря, в таких условиях живут около 300 человек. Сегодня Народная милиция ДНР и представители гуманитарной миссии Подмосковья помогли вывезти оттуда мать с двумя детьми. Семью привезли в Докучаевск, здесь они временно останутся у родственников, а потом хотят ехать в Россию.

«Мы сами из Угледара, но приехали в Никольское, когда начали бомбить. И вот три месяца мы сидели в храме, в подвальном помещении. Сами не могли выехать, для этого надо нанимать машину — это очень большие деньги, потому что ребята [, которые выезжают,] тоже рискуют», — рассказала мама детей Ирина.

По ее словам, вчера было ровно три месяца, как они попали в подвал. Все это время у них не было ни солнца, ни весны. Сотрудники монастыря старались сделать все возможное, чтобы люди могли поесть и почувствовать себя в безопасности, находясь в таких условиях.

«Это колоссальный труд. Когда нет света, они организовывали эти генераторы, чтобы готовить еду, чтобы работал туалет. А представьте, людей сколько, у них своих сколько, а нас еще всех надо накормить, деток еще пытались баловать», — добавила она.

Обстрелы села и монастыря не прекращаются. Только накануне всего за два часа — с 16:00 до 18:00 — они насчитали 23 прилета. Ирина отметила, что ВСУ почему-то с особым ожесточением стреляют именно по храму.

«У нас очень часто были обстрелы, тем более по храму. Из 20 прилетов — 10 по храму. У них какая то ненависть к храму, очень много таких разрушений серьезных и много жертв», — сказала она.

Женщина добавила, что буквально вчера они похоронили своего хорошего знакомого, он работал учителем. Снаряд разорвался рядом с его домом, в это время мужчина была на улице. Она подчеркнула, что в селе, а тем более в монастыре нет никаких позиций военных. Атака идет именно против мирного населения.

По ее словам, еще в начале марта они были свидетелями так называемых «тренировочных обстрелов», когда сначала на улицах села жители видели дроны, а вскоре начинался обстрел. Таким образом, по ее мнению, ВСУ сначала оценивали, сколько людей может быть на улицах, а потом открывали огонь.

В Докучаевске она с детьми остановилась у свекрови своей сестры. Родственники не виделись целых 12 лет. Там же живет и бабушка ребят. Пожилая женщина не могла перестать плакать, увидев детей и их маму живыми.

Монастырь, в котором пряталась семья, сегодня посетила гуманитарная миссия Подмосковья. Сюда привезли около пяти тонн помощи — продукты, предметы первой необходимости и все, что требуется людям в такой тяжелой ситуации.