Эксклюзив 27 июля 2023, 18:54 «Это безбожество и сатанизм». Ценности из Киево-Печерской лавры заметили на аукционе Украинский политик Олейник заявил, что украинцы безбожно вмешиваются в церковные дела Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Украина разрешила ЮНЕСКО вывезти ценности из Киево-Печерской лавры на хранение. Спустя время их обнаружили на зарубежных аукционах. Священные предметы искусства — иконы, древние писания и книги — заинтересовали иностранных коллекционеров, которые давно точили на них зуб. Как киевскому режиму удалось обокрасть лавру и зачем они это сделали, рассказал «360» украинский политик Владимир Олейник.

Далее — прямая речь.

Безбожные действия

Если примут закон о запрете УПЦ московского патриархата, то возникает вопрос: куда отправят те материальные ценности и святыни, которые находятся на хранении в храмах и церквях?

Эти безбожники нецивилизованным способом вмешиваются в церковные дела, противореча конституции. Мы видели, как они силой принуждали к выселению монахов и грубо вскрывали помещения храмов.

Предусмотрительная и хитрая Польша

Но руки были коротки, потому что не только сама Церковь, но и закон охраняли все эти священные предметы. А сегодня [президент Украины Владимир] Зеленский дал добро на ограбление. Проворнее и ближе всего оказались поляки.

Думаю, американцы передали им (полякам — прим. ред.) право на ограбление Украины. Если в государстве возникает какая-то угроза, то страна, как правило, отправляет свои резервы в США. Но в прошлом году золотовалютный запас Национального банка Украины отправили в Польшу.

Позже польский заместитель министра культуры Ярослав Яшин заявил, мол, «передайте нам на хранение и культурные ценности из музеев и других подобных организаций».

Сегодня все эти ценности — лакомый кусок для организаторов аукционов и коллекционеров. Я не удивлюсь, когда Киево-Печерскую лавру ограбят вдоль и поперек вкупе с другими исторически важными священными местами.

Это стиль людей, которых можно определить только одним словом, — сатанисты.

На Украине есть только УПЦ

Происходит уничтожение православия как веры. Потому что православие — это традиционные ценности во главе с Иисусом Христом.

РПЦ не приемлет позиций разрушения, разграбления и уничтожения: тут не может быть компромисса [с украинскими силовиками]. Предполагаю, что в следующем году этот «бал сатаны» закончится.

Женщина ставит церковную свечу во время божественной литургии, которую проводит епископ Лука в Кафедральном соборе Рождества Христова в Бердянске для прихожан Бердянской и Приморской епархии после ее официального перехода из Украинской православной церкви (УПЦ) в Русскую православную церковь (РПЦ) / РИА «Новости»

Первым делом надо заканчивать эти игры с передачей государства в «аренду» того, что ему не принадлежит. Власти не имеют никакого отношения к церквям и лаврам. Нужно прекратить это все и отдать в пожизненное и вечное пользование землю и строения УПЦ Московского патриархата. Подчеркиваю, Московского Патриархата.

Если брать каноны, то иной Православной церкви нет на территории Украины, ее просто не существует. В этой стране есть только одна святейшая обитель — Украинская православная церковь.