Мир 25 января 2023, 21:44 ЮНЕСКО внесла Одессу в список всемирного наследия под давлением Запада Постпред России: ЮНЕСКО включила Одессу в список всемирного наследия под давлением Запада freepik

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Решение о включении исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО было принято с нарушением процедуры под давлением Запада. Об этом рассказали в постоянном представительстве России при организации, их слова привел ТАСС.

«Решение о включении Одессы в ускоренном порядке в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, принято под давлением коллективного Запада в обход правил процедуры. Досье не выдерживает никакой критики, это не более, чем топорная компиляция материалов туристических сайтов», — сообщили в постпредстве.

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Дипломаты добавили, что Украина скрыла от ЮНЕСКО данные о сносе памятников в историческом центре Одессы уже после подачи заявки. Украинские власти отказались предоставлять запрошенные сведения, «ссылаясь на военную тайну», и оказывали давление на экспертов, «обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города».

В постпредстве отметили, что решение по Одессе подорвало доверие ко всему списку культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее ЮНЕСКО признала борщ украинским и включила его в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите.