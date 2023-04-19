Интересное 19 апреля 2023, 19:29 Сделано в невесомости. Как снимали первый космический полнометражный фильм «Вызов» 🚀 Актриса Пересильд рассказала о трудностях кастинга и съемках фильма «Вызов» YouTube

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«Вызов» выходит на российские экраны. Это уникальный фильм, немалую часть которого сняли на борту МКС. Ранее советские космонавты сами создавали отдельные эпизоды для кинолент, однако на этот раз в космос впервые отправились настоящие киношники. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли тяжелую подготовку и не побоялись опасного путешествия, чтобы рассказать зрителям историю о доброте и самоотверженности простого русского человека.

Фильм «Вызов»: смотрим в кино с 20 апреля 2023 года

Россиян ждет по-настоящему космическая премьера: 20 апреля в широкий прокат выходит фильм «Вызов». Он заслуженно стал одной из самых ожидаемых кинолент года, ведь это первая полнометражная художественная картина, снятая в космосе. Ее бюджет превысил миллиард рублей.

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Более 200 зрителей смогли оценить «Вызов» 12 апреля в Доме космонавтов Звездного Городка. Перед началом просмотра состоялось награждение сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые помогали съемочной группе готовиться к полету.

Президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на Дне космонавтики, поблагодарил всех создателей фильма и отметил, что «Вызов» — уникальное событие для мирового кинематографа.

О чем фильм, впервые снятый в космосе

«Вызов» — история о подвиге, самоотверженности и человечности, которая вполне могла произойти на самом деле. Космонавт во время работы получил травму. Без операции он наверняка погибнет, так как не сможет перенести перегрузок, возвращаясь на Землю.

Единственный вариант спасения — выполнить операцию на борту Международной космической станции, а на подготовку и полет есть только месяц. Из врачей-добровольцев для этой миссии выбирают торакального хирурга Женю Беляеву.

Девушке предстоит провести первую в мире операцию в условиях невесомости. Дома, на Земле, у нее остаются дочь-подросток и мама, которая не знает, что Женя отправляется спасать пациента в космос.

Выбор для «Вызова»

Впервые о фильме заговорили в 2020 году. Режиссером космической истории стал Клим Шипенко, который известен фильмами «Холоп» и «Салют-7». Ради новой работы он похудел на 15 килограммов и много тренировался.

Исполнительницу главной роли выбирали среди тысячи кандидатур, включая актрису Светлану Ходченкову и певицу Полину Гагарину. От героини «Вызова» требовались не только отличные актерские данные, но и идеальное здоровье: проверяли даже, насколько ровная носовая перегородка.

Юлия Пересильд / Кинопоиск

Выбор пал на Юлию Пересильд, знакомую россиянам по многочисленным сериалам и фильмам. Актриса прошла медкомиссию в Центре подготовки космонавтов, комплекс медицинских исследований и потом честно признавалась, что это был самый необычный кастинг в ее жизни.

Половину июня шла теория. Потом на Байконуре были тренировки на выживание: полет «на невесомость» и тренировки в корабле. Все было очень быстро, мы шли экспресс-методом. Юлия Пересильд

По словам артистки, работа в невесомости была непростой даже в мелочах. Например, практически невозможно снять слезы, текущие по щеке, по-другому звучит голос, даже с прической были трудности, писал «Кинопоиск».

«Еще привыкала волосы укладывать в невесомости, заранее смотрела, как это делают астронавтки. Варианты грима тоже пробовала заранее на Земле, советовались с Климом, как сделать лучше. На станции грим я наносила сама в каюте, где жила», — отметила Пересильд.

Кинопоиск

Режиссер Клим Шипенко тоже признался, что съемки в космосе имеют массу нюансов, о которых он не догадывался на Земле. Поэтому многие домашние заготовки на МКС приходилось изменять: иначе строить мизансцены, планировать движения.

Непросто было адаптироваться к невесомости, несмотря на то что нас долго готовили перед полетом. Тем не менее мы начали снимать уже на следующий день после прибытия на МКС. У нас был режим, мы понимали, что не имеем права плохо себя чувствовать. Клим Шипенко

Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток и сняли около 30 часов рабочего материала. Правда, из них в фильм войдут лишь 30-35 минут.

Космонавты Олег Новицкий и Антон Шкаплеров / Викимедиа

Кинематографистам помогали настоящие космонавты: вместе с актрисой и режиссером летел Антон Шкаплеров, а на станции их ждал Олег Новицкий. Они тоже снялись в «Вызове».

По окончании съемок Пересильд рассказала, что взяла паузу в карьере и села писать книгу о своем опыте космического полета. Но генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал зрителям продолжение истории: возможно, на этот раз съемки состоятся уже на Луне.

Октябрь 2021 года, запуск ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз МС-19» со стартового комплекса «Восток» № 31 космодрома Байконур На борту корабля члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко. / РИА «Новости»

Кстати, во время подготовки съемок «Вызова» Голливуд попытался перехватить пальму первенства. Для создания космического боевика в космос собирались отправить актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Однако путешествие, которому обещали помочь NASA и компания SpaceX, пока так и не состоялось.

Зато короткометражный «ужастик» в космосе американцы успели сделать первыми. Режиссер Ричард Гэрриотт на 10 дней отправился на борт МКС и снял в своей ленте российского космонавта Юрия Лончакова и астронавтов США Майкла Финка и Грегори Шамитоффа. Премьера восьмиминутного фильма прошла в 2012 году.

Слева направо: космонавт Юрий Лончаков, астронавты Грегори Шамитофф, Майкл Финк и режиссер Ричард Гэрриотт / Викимедиа

Сорок лет тому назад

Ранее в космосе проводили только натурные съемки для кинокартин. Лидером тут был СССР: первый подобный художественный фильм «Возвращение с орбиты» вышел на экраны в 1983 году.

Космонавты Владимир Ляхов и Александр Александров помогали киношникам рассказать историю, немного похожую на фабулу «Вызова»: из-за аварии в стыковочном узле пострадал космонавт и его необходимо срочно доставить на Землю.

Конечно, в то время никто не думал отправлять исполнителей главных ролей, актеров Юозаса Будрайтиса и Виталия Соломина, в космос. Оттуда получили только виды нашей планеты — сделанные со станции «Салют-7» и корабля «Союз Т-9».

Юозас Будрайтис и Виталий Соломин, кадр и постер к/ф «Возвращение с орбиты»

Компьютерной графики еще не было, поэтому выручали комбинированные съемки. Авторы проекта построили специальный затемненный павильон, обшитый черной бархатной тканью, а невесомости достигали за счет системы тросов. Создатели фильма получили диплом «За самый сложный технический кадр» международного фестиваля в Париже.

Буквально через два года ситуация, похожая на сюжет «Возвращения с орбиты», воплотилась в реальности. Но, в отличие от кино, обошлось без жертв: космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных смогли состыковать корабль «Союз Т-13» со станцией «Салют-7» в ручном режиме и восстановить ее работу.