19 апреля 2023, 19:29
Сделано в невесомости. Как снимали первый космический полнометражный фильм «Вызов» 🚀
Актриса Пересильд рассказала о трудностях кастинга и съемках фильма «Вызов»
«Вызов» выходит на российские экраны. Это уникальный фильм, немалую часть которого сняли на борту МКС. Ранее советские космонавты сами создавали отдельные эпизоды для кинолент, однако на этот раз в космос впервые отправились настоящие киношники. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прошли тяжелую подготовку и не побоялись опасного путешествия, чтобы рассказать зрителям историю о доброте и самоотверженности простого русского человека.
Фильм «Вызов»: смотрим в кино с 20 апреля 2023 года
Россиян ждет по-настоящему космическая премьера: 20 апреля в широкий прокат выходит фильм «Вызов». Он заслуженно стал одной из самых ожидаемых кинолент года, ведь это первая полнометражная художественная картина, снятая в космосе. Ее бюджет превысил миллиард рублей.
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Более 200 зрителей смогли оценить «Вызов» 12 апреля в Доме космонавтов Звездного Городка. Перед началом просмотра состоялось награждение сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые помогали съемочной группе готовиться к полету.
Президент России Владимир Путин, выступая в Кремле на Дне космонавтики, поблагодарил всех создателей фильма и отметил, что «Вызов» — уникальное событие для мирового кинематографа.
О чем фильм, впервые снятый в космосе
«Вызов» — история о подвиге, самоотверженности и человечности, которая вполне могла произойти на самом деле. Космонавт во время работы получил травму. Без операции он наверняка погибнет, так как не сможет перенести перегрузок, возвращаясь на Землю.
Единственный вариант спасения — выполнить операцию на борту Международной космической станции, а на подготовку и полет есть только месяц. Из врачей-добровольцев для этой миссии выбирают торакального хирурга Женю Беляеву.
Девушке предстоит провести первую в мире операцию в условиях невесомости. Дома, на Земле, у нее остаются дочь-подросток и мама, которая не знает, что Женя отправляется спасать пациента в космос.
Выбор для «Вызова»
Впервые о фильме заговорили в 2020 году. Режиссером космической истории стал Клим Шипенко, который известен фильмами «Холоп» и «Салют-7». Ради новой работы он похудел на 15 килограммов и много тренировался.
Исполнительницу главной роли выбирали среди тысячи кандидатур, включая актрису Светлану Ходченкову и певицу Полину Гагарину. От героини «Вызова» требовались не только отличные актерские данные, но и идеальное здоровье: проверяли даже, насколько ровная носовая перегородка.
Выбор пал на Юлию Пересильд, знакомую россиянам по многочисленным сериалам и фильмам. Актриса прошла медкомиссию в Центре подготовки космонавтов, комплекс медицинских исследований и потом честно признавалась, что это был самый необычный кастинг в ее жизни.
Половину июня шла теория. Потом на Байконуре были тренировки на выживание: полет «на невесомость» и тренировки в корабле. Все было очень быстро, мы шли экспресс-методом.
Юлия Пересильд
По словам артистки, работа в невесомости была непростой даже в мелочах. Например, практически невозможно снять слезы, текущие по щеке, по-другому звучит голос, даже с прической были трудности, писал «Кинопоиск».
«Еще привыкала волосы укладывать в невесомости, заранее смотрела, как это делают астронавтки. Варианты грима тоже пробовала заранее на Земле, советовались с Климом, как сделать лучше. На станции грим я наносила сама в каюте, где жила», — отметила Пересильд.
Режиссер Клим Шипенко тоже признался, что съемки в космосе имеют массу нюансов, о которых он не догадывался на Земле. Поэтому многие домашние заготовки на МКС приходилось изменять: иначе строить мизансцены, планировать движения.
Непросто было адаптироваться к невесомости, несмотря на то что нас долго готовили перед полетом. Тем не менее мы начали снимать уже на следующий день после прибытия на МКС. У нас был режим, мы понимали, что не имеем права плохо себя чувствовать.
Клим Шипенко
Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток и сняли около 30 часов рабочего материала. Правда, из них в фильм войдут лишь 30-35 минут.
Кинематографистам помогали настоящие космонавты: вместе с актрисой и режиссером летел Антон Шкаплеров, а на станции их ждал Олег Новицкий. Они тоже снялись в «Вызове».
По окончании съемок Пересильд рассказала, что взяла паузу в карьере и села писать книгу о своем опыте космического полета. Но генеральный директор Первого канала Константин Эрнст пообещал зрителям продолжение истории: возможно, на этот раз съемки состоятся уже на Луне.
Кстати, во время подготовки съемок «Вызова» Голливуд попытался перехватить пальму первенства. Для создания космического боевика в космос собирались отправить актера Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Однако путешествие, которому обещали помочь NASA и компания SpaceX, пока так и не состоялось.
Зато короткометражный «ужастик» в космосе американцы успели сделать первыми. Режиссер Ричард Гэрриотт на 10 дней отправился на борт МКС и снял в своей ленте российского космонавта Юрия Лончакова и астронавтов США Майкла Финка и Грегори Шамитоффа. Премьера восьмиминутного фильма прошла в 2012 году.
Сорок лет тому назад
Ранее в космосе проводили только натурные съемки для кинокартин. Лидером тут был СССР: первый подобный художественный фильм «Возвращение с орбиты» вышел на экраны в 1983 году.
Космонавты Владимир Ляхов и Александр Александров помогали киношникам рассказать историю, немного похожую на фабулу «Вызова»: из-за аварии в стыковочном узле пострадал космонавт и его необходимо срочно доставить на Землю.
Конечно, в то время никто не думал отправлять исполнителей главных ролей, актеров Юозаса Будрайтиса и Виталия Соломина, в космос. Оттуда получили только виды нашей планеты — сделанные со станции «Салют-7» и корабля «Союз Т-9».
Компьютерной графики еще не было, поэтому выручали комбинированные съемки. Авторы проекта построили специальный затемненный павильон, обшитый черной бархатной тканью, а невесомости достигали за счет системы тросов. Создатели фильма получили диплом «За самый сложный технический кадр» международного фестиваля в Париже.
Буквально через два года ситуация, похожая на сюжет «Возвращения с орбиты», воплотилась в реальности. Но, в отличие от кино, обошлось без жертв: космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных смогли состыковать корабль «Союз Т-13» со станцией «Салют-7» в ручном режиме и восстановить ее работу.
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