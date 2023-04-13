Общество 13 апреля 2023, 01:51 Путин поблагодарил создателей снимавшегося на МКС фильма «Вызов» Путин назвал настоящим поступком съемки в космосе фильма «Вызов» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», снятого на МКС, и назвал их действия настоящим поступком. Как заметил глава государства, они добыли для России первенство в съемках кино в космосе. Слова президента страны привела пресс-служба Кремля.

Президент выступил в Кремле на Дне космонавтики перед премьерой ленты.

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«Первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. И здесь тоже оказались первыми. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этой картины», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил символичность названия картины, которая стала реализацией замечательного научно-просветительского проекта.

«Она является уникальным событием для мирового кинематографа», — заключил Путин. Глава государства пожелал зрителям хорошего просмотра.

Путин на рабочей встрече с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым указал на то, что космонавтика вышла из разряда научной фантастики. Она необходима для развития России. Также в ходе беседы речь зашла о создании Российской орбитальной станции, одной из задач которой является подготовка к реализации планов России по Луне.