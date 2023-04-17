Знаменитости 17 апреля 2023, 15:07 Юлия Пересильд раскрыла детали подготовки к полету на МКС Актриса Юлия Пересильд рассказала о тренировках на выживание при съемках фильма «Вызов» Кинопоиск

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Участники съемок фильма «Вызов» прошли комплексное обследование и тяжелые тренировки, прежде чем отправиться на Международную космическую станцию. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд рассказала журналистам, как прошла подготовка. Пресс-конференцию с создателями фильма показал сайт kp.ru.

Ее пригласили в самом начале, но актриса не прошла в шорт-лист — во время кастинга Юлия Пересильд участвовала в другом проекте за пределами России. Однако все 20 отобранных девушек по состоянию здоровья не прошли отбор по здоровью, и тогда снова пригласили ее.

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Актриса рассказала, что прошла медкомиссию в Центре подготовки космонавтов. Там ей назначили большой комплекс исследований, от гастро- и колоноскопии до проверки ровности носовой перегородки и разных манипуляций. Юлия Пересильд призналась, что никогда не проходила кастинги в таком формате. По ее словам, на результат влияло не текущее состояние здоровья, а врожденные особенности.

«Половину июня шла теория. Потом на Байконуре были тренировки на выживание: полет „на невесомость“ и тренировки в корабле. Все было очень быстро», — сказала она.

Константин Эрнст заявил, что реальный полет в космос могли включить в фильм еще раньше. Его съемочная группа провела переговоры с Роскосмосом, но перед подписанием документов планы изменились и на МКС полетел американский инвестор.

Премьера фильма «Вызов» прошла 14 апреля в Доме космонавтов в Звездном городке, широкий прокат стартует 20 апреля. Часть картины сняли на МКС, вместе с Юлией Пересильд на станцию слетал режиссер Клим Шипенко.