Интересное 13 апреля 2023, 15:49 Генеральный директор Первого канала Эрнст рассказал, где пройдут съемки фильма «Вызов-2» Глава Первого канала Эрнст заявил, что съемки продолжения «Вызова» могут пройти на Луне

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Накануне в прокат вышел «Вызов» — первый фильм, съемки которого проходили на Международной космической станции. При этом съемки продолжения картины могут состояться уже на Луне. Такой информацией поделился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщил LIFE.

По словам Эрнста, главную роль во второй части картины с большой вероятностью вновь достанется актрисе Юлии Пересильд.

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Сама же Пересильд на вопрос, готова ли она сняться во втором фильме, ответила уклончиво.

«Посмотрим, это надо обсудить. Решение зависит от сценария», — отметила актриса.