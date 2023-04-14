Подмосковье 14 апреля 2023, 11:28 Премьера частично снятого на борту МКС фильма «Вызов» состоялась в Звездном Городке

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Премьерный показ драмы «Вызов» прошел в Доме космонавтов в Звездном Городке. Фильм был частично снят на борту МКС, главную роль в нем сыграла актриса Юлия Пересильд.

Мероприятие открывали праздничный концерт и награждение сотрудников Центра подготовки космонавтов, которые непосредственно участвовали в подготовке съемочной группы к полету.

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«В любом случае — это уникальная съемка. Уникальная как с точки зрения подготовки людей к полету в космос, так и с точки зрения процесса съемок в условиях невесомости», — рассказал заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Михаил Юдин.

Посмотреть премьеру пришло более 200 человек. В широкий прокат фильм выйдет 20 апреля.

«Мы возрождаем старые традиции, когда все предпросмотры проходили здесь, в Звездном Городке. Мне кажется, это важно, чтобы максимум услуг и возможностей было открыто для жителей», — отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Фильм Клима Шипенко «Вызов» был частично снят на борту МКС. Режиссер картины и актриса главной роли Юлия Пересильд для съемок летали на космическую станцию. Создатели фильма считают этот проект уникальным не только для нашей страны, но и для всей мировой киноиндустрии.

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