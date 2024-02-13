Эксклюзив 13 февраля 2024, 16:24 🥶Четыре месяца зимы. Когда в Москве начнется долгожданное потепление Синоптик Шувалов: оттепель и потепление еще не скоро придут в Москву и область Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Частые снегопады, ледяные дожди и сильные морозы заставляют жителей Центральной России мечтать о приходе весны. Однако, как гласит известная пословица, марток — надевай 100 парток. С этим согласились синоптики: они заявили, что ждать раннего потепления в Москве и Подмосковье, вероятно, не стоит. Первый весенний месяц вовсе стал четвертым зимним.

Погодные сюрпризы в феврале

После циклона «Ольга», который обрушил на Москву и Подмосковье сильный снегопад, в регионе заметно похолодало. Синоптики предупреждали о низких температурах: ночью термометры могли показывать до -15…-20 градусов.

Вместе с трескучим морозом февраль решил порадовать жителей столицы и области ледяным дождем. Снежный покров, превышающий 58 сантиметров, дороги, машины, деревья и тротуары покрылись коркой льда. Вечером 12 февраля осадки прекратились, а вместо их снова пришли снегопад и похолодание.

Синоптик Михаил Леус в Telegram-канале отметил, что в ближайшее время Москва и область «обойдутся без подобной напасти». Но жителей Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей ждет повторение московского погодного сценария.

«Сегодня на погоду столицы будет оказывать влияние гребень усиливающегося с севера антициклона. В регионе облачно с прояснениями, в начале дня местами пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха — -4…-6 градусов, по области -3…-8», — сообщил синоптик.

Когда в Москву и Подмосковье придет весна

От кусачих морозов и постоянных снегопадов, пожалуй, устали многие жители Центральной России. Но синоптики пока даже не прослеживают приход весны, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, погода, которая была в декабре и январе, останется такой же в феврале. Скорее всего, первый весенний месяц — март — тоже унаследует постоянные и резкие колебания температуры и большое количество осадков.

Погода будет близкая к норме либо чуть ниже нормы. Поэтому ждать раннего прихода весны в этом году не придется. Но, подчеркну, это очень вероятный прогноз. Александр Шувалов синоптик

Также собеседник «360» напомнил о высоте снежного покрова, который, по его словам, в полтора-два раза превышает средние нормативные значения для этого времени года. То есть изобилие снега будет сдерживать процесс потепления и быстрого прихода весны, объяснил Шувалов.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В конце февраля и начале марта 2023 года, по данным центра погоды «Фобос», в Центральной России тоже были сильные морозы и снегопады. Тогда синоптики предупредили: приход весны стоит ожидать только с апреля.

«Весна начнется с усиления морозов и снегопадов, напоминая жителям средней полосы России, что март в климатическом отношении зимний месяц. Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны (устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений) произойдет только в апреле», — говорили специалисты.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Небольшой снегопад в середине марта 2023 года в Москве. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Дети играют в сугробах около дома в Москве. Март 2023 года. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Небольшой снегопад в середине марта 2023 года в Москве. Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Александр Шувалов согласился, что зимняя погода еще сохранится на территории Центральной России и, к сожалению, весеннее солнце и оттепель жителям Москвы и Подмосковья пока ожидать не стоит.

«В Москве и Подмосковье произойдет понижение температуры, начнется оно уже к вечеру 13 февраля, достигнет максимума в четверг, 15 февраля, когда температура в ночные и утренние часы понизится до -15…-20 градусов», — уточнил синоптик.

На выходные эксперт спрогнозировал кратковременное ослабление морозов, которое, однако, сменится новой волной похолодания. На таких погодных волнах москвичи и жители Подмосковья и будут двигаться до середины-конца марта, заключил Шувалов.