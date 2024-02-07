Эксклюзив 07 февраля 2024, 19:19 (обновлено: 07 февраля 2024, 20:31) Бушующая «Ольга». Что принесет россиянам новый циклон? Метеоролог Шувалов: после циклона «Ольга» в России останутся морозы и снегопады Фото: Alexander Legky / Global Look Press

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Последний месяц зимы решил напомнить о себе и завалить Москву и Подмосковье снегом: сугробы выросли более чем на пять сантиметров. Насколько опасен бушующий в Центральном регионе циклон «Ольга» и стоит ли после него ждать потепления, «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Далее — его прямая речь.

Почему «Ольга»?

Присваивание имен любым циклонам и антициклонам возникло в умах немецких ученых. Причем в Институте метеорологии в Гамбурге это можно сделать за деньги, заплатив всего лишь 200 или 300 евро. Практика не несет в себе никакого смысла, она просто, скажем так, преследует исключительно маркетинговые и рекламные цели.

Службы погоды иногда прибегают к этой практике и дают имена тропическим и внетропическим циклонам. Специалисты таким образом пытаются донести до людей, что эти атмосферные вихри представляют какую-то опасность и несут определенные стихийные бедствия.

Имена циклонов дают возможность быстрее донести сообщения и лучше проинформировать о том, с чем будет связан тот или иной циклон. Называть каждый циклон вне зависимости от его интенсивности явлений — это просто забава.

Сколько выпадет снега после циклона «Ольга»?

Циклон, который обозначили «Ольгой», практически ничем не отличается от любого другого рядового циклона. Он не выходит за рамки категории категории очень глубоких и сильных атмосферных вихрей.

Его давление в центре, скорость и траектория перемещения достаточно заурядны. Поэтому никаких сильнейших снегопадов он не вызовет.

Скорее всего, будет умеренный, местами сильный снег. Но считать циклон катаклизмом или катастрофой не стоит. Это абсолютно не экстремальное погодное явление. Снежный покров, конечно, увеличится, но буквально на пять-восемь сантиметров.

Все зависит от фазы снега: если осадки «пушистые», то прибавка будет существенной, а если мокрые и плотные, то она составит не больше двух-трех сантиметров. Напомню, сегодня высота снежного покрова уже составляет 53 сантиметра, поэтому прибавку, очевидно, ощутят.

Не могу не отметить, что этот зимний сезон уж слишком нас «избаловал» снегом.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Фото: Alexander Legky / Global Look Press Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Погода после циклона «Ольга»

Скорость циклона довольно приличная — примерно 40 километров в час. Он движется в восточном и юго-восточном направлении. Однако совсем скоро атмосферный вихрь покинет Московский регион. После этого придет похолодание, вызванное северо-западными ветрами.

Циклон уже затронул Ярославскую и Вологодские области, на очереди — Московская, Тверская, Владимирская и Ивановские.

Температура 8 февраля понизится до -13…-18, а к выходным еще сильнее — до -15…-20 градусов.

Будет ли потепление после циклона «Ольга»?

Скорее всего, это не последний снежный циклон. Зимний сезон — 2023–2024 отличается резкими и быстрыми изменениями погоды, которые сопровождают выход южных циклонов и интенсивные осадки. Например, в декабре и январе в России сначала были очень холодные периоды, потом наступало потепление, а затем снова очередное похолодание.

В Москве такие погодные волны испытали аж четыре раза. Поэтому нет никаких оснований полагать, что последний месяц зимы будет совершенно другим. Вероятно, он сохранит такой же погодный характер с резкими изменениями температуры, атмосферного давления и снегопадами.