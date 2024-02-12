Москва 12 февраля 2024, 19:47 Идешь на улицу — надень коньки. Последствия ледяного дождя в Москве сняли на видео Москвичи поделились фото и видео последствий ледяного дождя 12 февраля

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Погода в первый рабочий день новой недели в Москве не задалась — жителей столицы решили испытать на прочность ледяным дождем. О неблагоприятных условиях предупреждали синоптики, и все прогнозы сбылись — тротуары превратились в настоящий каток, автомобили покрылись ледяной коркой, а перемещаться по улице, судя по всему, теперь лучше всего на коньках.

Предупреждение о непогоде появилось, в частности, в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

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«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня», — предупредили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что на фоне ожидавшегося ледяного дождя специалисты еще утром 12 февраля провели превентивную сплошную противогололедную обработку проезжей части и тротуаров.

«В настоящее время в отдельных районах города фиксируются снег с дождем, ледяной дождь. Погодные условия способствуют образованию гололедицы», — добавили представители горхозяйства, призвав пешеходов быть внимательными и аккуратными, а автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Сообщение о ледяном дожде и призывы к осторожности опубликовали также на портале правительства столицы, отметив, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и занимаются регламентными работами.

Так или иначе, а передвигаться москвичам по улицам было все равно очень затруднительно. В соцсетях и местных чатах появилось множество фото и видео последствий ледяного дождя.

«Вот какова красота. Гололед, дождь, февраль», — отметила автор одной из записей, на которой видно покрытую ледяной коркой улицу.

«Какой тут везде каток на улице. Лед!» — поразилась еще одна местная жительница.

В комментариях к записям не обошлось без шуток о коньках. Вероятно, они, действительно, были бы самым подходящим средством передвижения при такой погоде. Кто-то мог подумать, что автомобилистам пришлось проще — не надо скользить по тротуару на своих двоих, однако у них тоже все оказалось не так легко.

Прежде чем сесть в машину и отправиться домой или по делам, ее предстояло отчистить ото льда. Судя по записям некоторых автолюбителей, на это пришлось потратить немало времени, орудуя скребком.

Надеяться на улучшение погоды в Москве, увы, не приходится. Уже в середине недели в столицу вернутся сильные морозы, сообщал ранее в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Говоря о ледяном дожде, эксперт пояснил, что через город 12 февраля пройдет фронтальный раздел, и температура воздуха у земли окажется ниже, чем на высоте 500-700 метров, поэтому дождинки будут покрываться льдом.