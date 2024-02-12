Общество 12 февраля 2024, 08:26 Россиян предупредили о возвращении сильных морозов Вильфанд: аномально низкие температуры ожидают на 80% территории России Alexander Legky/Global Look Press

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В России снова прогнозируют сильное похолодание. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы должны вернуться к концу недели. Об этом специалист рассказал в беседе с ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, и выходные дни на 80% территории России ожидают аномально низкие температуры, указал он. Речь идет о значениях, гораздо ниже данных за многие годы метеонаблюдений.

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«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал», — подчеркнул собеседник агентства.

В частности, на 12-14 градусов ниже климатической нормы будет на европейской части России. На 8-14 градусов ниже нормы прогнозируют на Урале, на Дальнем Востоке, в Магадане и Якутии — на 4-6 градусов ниже нормы.

На Кубани, Ставрополье и в Крыму температура будет около нормы, уточнил Вильфанд. Кроме того, на 2-3 градуса выше нормы, по его словам, прогнозируют в Амурской и Иркутской области, а также в Забайкалье.

Говоря о погоде в Сибири, Вильфанд предупредил о резком похолодании уже 12 февраля.

«Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — уточнил эксперт.