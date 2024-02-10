Москва 10 февраля 2024, 08:56 Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду в субботу Синоптик Леус: в Москве 10 февраля будет солнечно и похолодает до -11 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Вместе с антициклоном в Москву придет похолодание 10 февраля. Синоптики спрогнозировали солнечную погоду и до -11 градусов, написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица останется во власти антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, местами возможно образование изморози», — уточнил он.

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Леус отметил, что температура опять будет значительно ниже климатической нормы на шесть-семь градусов.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -9…-11 градусов. Ночью подморозит до -18…-20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -8…-13 градусов. В ночное время суток похолодает до -17 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 750 миллиметров ртутного столба, что превысит норму.

Новая рабочая неделя в Москве начнется с потепления. Однако погоду в понедельник испортят ледяные дожди.