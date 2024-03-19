Интересное 19 марта 2024, 18:32 🌞Магический солнцеворот. Что можно и нельзя делать в День весеннего равноденствия Эзотерик Шмелев: перед Днем весеннего равноденствия помойте полы соленой водой Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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День и ночь сравняются по своей длительности 20 марта, после чего рассветать начнет раньше, а в Россию придет астрономическая весна. Как правильно провести Весенний солнцеворот, или Вербоносицу, какие существуют традиции, обычаи и запреты — в материале «360».

1 Когда День весеннего равноденствия в 2024 году Дата и время весеннего равноденствия меняется год от года: чаще всего это астрономическое событие в Северной части полушария наступает между 19 и 21 марта по Гринвичу. Среднее время по Гринвичу (GMT) — астрономическое время меридиана, где ранее находилось здание Гринвичской обсерватории в Лондоне. Время по Гринвичу считают общемировой точкой отсчета для всех часовых поясов. Точное время наступления дня равноденствия зависит от часового пояса. За основу для расчетов берут время по Гринвичу и добавляют или убавляют часы в зависимости от местоположения. Так, по Гринвичу равноденствие в 2024 году наступит 20 марта, в 03:07. По московскому времени это произойдет на три часа позже — в 06:07. Именно тогда солнце пересечет экватор и перейдет с Южного полушария в Северное. В следующий раз солнце достигнет экватора 22 сентября, в день осеннего равноденствия, и темное время суток начинает увеличиваться, пока не достигнет максимума в день зимнего солнцестояния (21 декабря) — самую длинную ночь в году. От дня весеннего равноденствия рассчитывают и дату православной Пасхи. По правилам, она наступает в воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем весеннего равноденствия. Молодая пара на прогулке в центре Москвы. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

2 Что такое день весеннего равноденствия С точки зрения науки Дни равноденствия и солнцестояния зависят от наклона оси вращения Земли вокруг Солнца — главной причины смены времен года. В зависимости от сезона изменяются длительность освещения и угол падения солнечных лучей, влияющие на количество получаемого тепла. Но два раза в год — в марте (весеннее равноденствие) и в сентябре (осеннее равноденствие) — солнечные лучи падают перпендикулярно экватору планеты, поэтому день и ночь длятся одинаково. В день весеннего равноденствия Солнце пересекает экватор с юга на север. Тогда в Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а день становится длиннее. Наоборот, в Южное полушарие после 20 марта приходит осень — дни становятся короче. Схема весенних, осенних равноденствий и летних, зимних солнцестояний / Википедия Весеннее равноденствие с точки зрения эзотерики и культуры День весеннего равноденствия — энергетически мощный период, который почитали и праздновали во всех мировых культурах с древних времен, еще до появления научного объяснения астрономического явления, отметила в разговоре с «360» эзотерик и психолог Илаха Самедова. «Энергия весны заряжает день сильной созидающей силой. В это время закладываются позитивные программы на будущее. Кроме того, энергии равноденствия благоприятно влияют на здоровье и самочувствие, потому что организм обновляется и гармонизируется, как и сама природа», — сказала она. Эзотерик Сергей Шмелев согласился, что День весеннего равноденствия очень сильный с эзотерической точки зрения. Он уточнил: во время равноденствия предки часто гадали на любой символике солнца. Freepik История и старые обычаи солнцеворота По словам Шмелева, во многих культурах день, когда ночь равна светлому времени суток, считается магическим временем, подходящим для различных ритуалов. «В день весеннего равноденствия всегда была подготовка к рождению чего-либо нового, в особенности после зимы. Так как солнце — это прародитель жизни, то ритуалы делали в честь культа солнца. Вся символика напоминала светило по форме и яркости — например, блины, которыми задабривали мифических существ и светлых богов», — рассказал эзотерик «360». По утрам в этот день люди топили печи, делали печенье в форме птиц, которые считались посланниками весны, пекли блины. Ими угощали родственников и друзей. Считалось, что это принесет благополучие. Славяне иногда называли день весеннего равноденствия иначе — Весенний солнцеворот. Кстати, еще одним из символов этого дня считается верба, поскольку именно в эти дни она начинала расцветать. Поэтому со временем событие приобрело еще одно название — Вербоносица. Эзотерик Шмелев напомнил, что в Древней Руси язычники часто собирались на вершине холма или горы и пели песни. Так они заманивали птиц и просили наполнить все вокруг радостью и теплом. «После такого ритуала люди брали ярило — деревянное колесо, еще один символ Солнца — и спускали его с горы, чтобы ускорить процесс прихода весны. К слову, по поверьям, если во время ритуала призвали много птиц или увидели стаю в небе, то ждало счастье и благополучие», — обратил внимание эксперт. Именно с весеннего равноденствия земледельцы начинали активно готовиться к посевному сезону, поэтому многие традиции и ритуалы так или иначе связаны с плодородием. Изображение сгенерировано с помощью нейросети Pikaso / Телеканал «360» Предки в День весеннего равноденствия всегда устраивали шумные гуляния: все пели, танцевали и прыгали через костер. Кроме того, на Руси отмечали еще Комоедицу — Масленицу, которая тоже знаменовала приход весны и наступление нового года.

3 Традиции в День весеннего равноденствия Что нужно делать в День весеннего равноденствия 20 марта Главное дело — уборка дома Славяне всегда основательно и тщательно готовились ко Дню равноденствия: подготавливали все снаряжение, семена и удобрения для посева, готовили угощения, убирали дом, то есть абсолютно все приводили в порядок, рассказал Шмелев. Сквозь века люди хранили эту традицию, поэтому уборка жилья перед приходом астрономической весны — все еще крайне важный ритуал. Полы нужно помыть соленой водой. Соль энергетически смывает весь негатив. А после уборки, если следовать религии, можно окропить весь дом святой водой, чтобы защитить свое жилище. Сергей Шмелев эзотерик Эзотерик Илаха Самедова добавила, что необходимо как можно больше «расхламить пространство» в доме и выбросить ненужные вещи. Так вы энергетически подготовите себя к приходу всего нового. Как провести день весеннего равноденствия День весеннего равноденствия — светлое и позитивное событие, поэтому по-прежнему считается, что на Вербоносицу не нужно желать кому-либо зла и начинать конфликты. Эзотерик Самедова объяснила «360», как провести этот день и что обязательно стоит успеть (листайте карусель): Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Что запрещено делать в день весеннего равноденствия По словам эзотерика, в день весеннего равноденствия не стоит надевать темную одежду, поскольку она символизирует негатив. Лучше выбрать яркие наряды, по цвету ассоциирующиеся с Солнцем: красные, оранжевые, желтые и белые оттенки — они напрямую связаны с приходом весны и энергетически подпитывают человека. Также собеседник «360» призвал всех православных «быть осторожными. Шмелев напомнил, что 18 марта начался Великий пост, который продлится до 4 мая. Поэтому религиозным людям стоит отказаться от шумных гуляний, застолий и гаданий. По православию гадания — не совсем уместное занятие. Если это будут какие-то безобидные гадания — например, по книге или по крупе, то, может быть, еще ничего страшного. Но прибегать к серьезным методикам не рекомендую. Пост нужно соблюдать. Сергей Шмелев эзотерик Приметы на весеннее равноденствие 20 марта Поскольку Весенний солнцеворот — сильное и энергетически мощное событие, этот день связан со множеством примет. «360» собрал некоторые из них: — Если у собаки появились щенки — и в семье жди прибавление; — Кто в этот день в любви признается, тот скоро женится; — Птицы под крышей свили гнездо — к счастью в доме; — Таяние сосулек и звонкая капель предвещает щедрый урожай и теплое лето; — Прохлада 20 марта знаменует следующие 40 дней заморозков. Freepik Гадания на день весеннего равноденствия Как напомнил Шмелев, все гадания в день весеннего равноденствия включали в себя символику солнца. Беременные женщины на Руси, которые пекли блины на праздник, могли узнать пол будущего ребенка. После того как девушка принесла угощение гостям, ей следовало посмотреть, кто их них первым возьмет блин: если мужчина — будет мальчик, если женщина — девочка. Freepik Еще одно популярное гадание — на крупе. В старину на стол высыпали зерна, крупинки и задавали интересующий вопрос с ответом да или нет, затем считали количество. Если количество было четным, ответ — да, нечетное — нет, рассказал Сергей Шмелев. «Рекомендую проводить ритуалы и гадания только с хорошими намерениями и добрыми помыслами. У тех людей, кто гадает с негативными помыслами, вряд ли что-то получится. Сейчас будут энергетически новые и светлые дни», — заключил эзотерик.