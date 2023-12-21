Интересное 21 декабря 2023, 14:30 (обновлено: 21 декабря 2023, 15:36) Зимнее солнцестояние. Что запрещено делать в самую длинную ночь в году Эзотерик Белая: в день зимнего солнцестояния нельзя давать в долг Freepik

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Астрономическое начало зимы окутано мистикой и ритуалами. Зимнее солнцестояние — не только самая короткая ночь, но и один из главных старых праздников. «360» узнал, какие традиции в зимнее солнцестояние соблюдали наши предки и что запрещено делать в этот день.

Когда день зимнего солнцестояния в 2023 году

Зимнее солнцестояние — самый короткий световой день в году. В Северном полушарии он наступает в декабре, с астрономической точки зрения именно в это время начинается настоящая зима, которая продлится до весеннего равноденствия — 20 марта 2024 года.

По данным аналитического портала часовых поясов мира Time and Date, в 2023-м зимнее солнцестояние наступит 22 декабря, в 06:27 по московскому времени.

Его даты будут меняться: в XXI веке зимнее солнцестояние для Северного полушария будет приходиться на 20-е, 21-е или 22-е число второго месяца зимы в зависимости от високосности года.

Что такое зимнее солнцестояние: суть явления

Солнцестояние — астрономическое событие, заключающееся в том, что солнце занимает самую высокую или самую низкую точку относительно горизонта.

Это влияет на продолжительность дня: он длится либо максимальное количество времени в году (летнее солнцестояние), либо минимальное (зимнее).

В 2023 году в Москве и Подмосковье световой день 22 декабря составит всего семь часов, а ночь, наоборот, будет самая длинная — 17 часов.

Зимнее и летнее солнцестояния происходят из-за наклона оси вращения Земли — около 23,4 градуса по отношению к орбите вращения планеты вокруг Солнца. Северное полушарие наклоняется к звезде в течение одной половины года, а Южное — в течение другой. Из-за этого полушария в одно и то же время получают разное количество тепла и света.

Со дня зимнего солнцестояния начинается отсчет нового цикла солнца. Говорят, конец солнечного года — хорошее время для различных практик, обрядов и ритуалов.

Русские традиции на день зимнего солнцестояния

Зимнее солнцестояние — один из древнейших языческих праздников — отмечают по всему миру, рассказала «360» целитель, эзотерик, член президентского совета МАКМ Бэла Белая.

Наши предки считали, что в этот день все начинает оживать и возрождаться. Событие символизирует начало нового пути и обновление жизни.

Зимнее солнцестояние — начало чего-то нового, хорошего и грандиозного.

Те возможности, которые может подарить 22 декабря, зависят от того, как человек подготовится к этому дню и как проведет его. Эзотерик уточнила: соблюдение всего нескольких правил и пары практик поможет сделать новый астрологический год более благосклонным, счастливым и успешным.

Для славян каждая смена года была важным событием. Не имея научного объяснения природным явлениям, жившие много веков назад люди сравнивали зимние морозы со злыми духами. Славяне почитали многих языческих богов: одним из наиболее грозных был Карачун, приход которого связывали с лютыми морозами и смертью людей от холода.

Чтобы его задобрить, предки устраивали Коляды. Ряженые толпой вваливались в избы, в окне которых горели свечи — это особый знак. Все кричали, смеялись и плясали. Участники веселья рассказывали истории, сказки, одни начинали гадать, другие — просить угощения.

В день зимнего солнцестояния люди старались делать как можно больше полезных, плодотворных и добрых дел, отметил в разговоре с «360» эзотерик и колдун Сергей Шмелев.

«Любой поступок в день зимнего солнцестояния „переигрывается“ и вернется бумерангом. Если человек сделал добро, ему вскоре это вернется. Негативно настроенные люди, которые неуважительно относились к окружающим, себе и своей жизни, так и останутся в поле плохой энергетики», — предупредил он.

Приметы в день зимнего солнцестояния

До наших дней сохранились некоторые приметы, которые были популярны у предков. «360» собрал некоторые из них (листайте карусель):

Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360» Коллаж: Unsplash / Телеканал «360»

Что нужно успеть в день зимнего солнцестояния

Подготовка дома

Ко дню зимнего солнцестояния нужно подготовиться, напомнила эзотерик Белая. Она порекомендовала приготовить раствор: в ведре воды развести три ложки соли. Его можно использовать при очищении поверхностей (где это возможно). Такое средство поможет избавиться от негативной энергетики и приготовить пространство к накоплению положительной энергии.

Также собеседница «360» советовала провести генеральную уборку, избавиться от вещей, которые уже не нужны, очистить все от пыли и грязи.

«После проведите ритуал очищения пространства от негативной энергии. Чтобы отпустить все обиды, зажгите свечу из натурального воска и пройдитесь с ней по углам каждой комнаты. Огонь устранит негатив и подготовит место к положительной энергии», — объяснила она.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

После уборки или на следующий день, продолжила эзотерик, положите перед собой лист бумаги и напишите на нем всю тяжесть, что таится в душе. Когда выплесните негатив, положите листок на тарелку, посыпьте его солью на две-три минуты, а после — сожгите бумагу. Затем развейте пепел по ветру.

Рекомендации к распорядку дня

По словам Бэлы Белой, день зимнего солнцестояния нужно провести правильно. Необходимо прогуляться, быть щедрым, жечь свечи, читать молитвы, надевать новую одежду и обязательно загадывать желания.

Утро. Желательно встать на рассвете.

День. Сделать долгожданные покупки, совершить полезные и добрые дела, помочь нуждающимся, пообщаться с близкими.

Вечер. Расслабиться, провести практики и медитации.

Закончить день следует принятием теплой ванны или походом в баню до полуночи, чтобы «закрыть» свое личное пространство.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Ритуал на богатство

Помимо духовной практики очищения, Белая рассказала о ритуале на финансовое благополучие. В день зимнего солнцестояния, 22 декабря, постарайтесь проснуться еще до восхода солнца. Наберите в прозрачную посуду воды и оставьте ее на подоконнике до полудня.

«В полдень положите в воду 12 монет желтого цвета (можно десятирублевых) и произнесите: „День увеличивается, а деньги растут“. Вечером воду из посуды слейте, а монеты раздайте самым близким людям. Одну оставьте себе как талисман и храните ее в кошельке, в отдельном кармане: это ваша неразменная монета, не для покупок. Она будет притягивать финансовый поток в кошелек», — подчеркнула эзотерик.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Ритуал на исполнение желания

Загадывание желаний в день зимнего солнцестояния — один из самых важных моментов. Для усиления эффекта можно провести особый, яблочный, ритуал.

Разрежьте яблоко на пять долек. Затем на листе бумаги напишите пять своих главных достижений за уходящий год и пять заветных желаний. Напротив достижений поставьте соответствующий символ: например, если вы достигли финансовой независимости — доллар, если обрели любовь — сердце, купили квартиру — домик.

Напротив каждой цели на 2024 год напишите одно слово, с которым оно ассоциируется: хотите разбогатеть — «деньги», хотите стать родителем — «дети», уточнила эзотерик.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

«На каждой дольке зубочисткой или чем-то острым начертите: с одной стороны символ, которым вы обозначили достижения уходящего года, с другой — слово, соответствующее вашим целям на 2024 год. В результате получатся пять долек, на каждой будет своя пара „символ — слово“. Затем надо натереть каждую дольку небольшим количеством корицы и съесть», — рассказала Бэла Белая.

Избавление от старого

Избавление от старого в день зимнего солнцестояния следует понимать широко: речь идет не только о вещах и предметах быта, но и об отношениях, связях, отметил колдун Сергей Шмелев.

В этот день все достаточно просто: плохое уходит, новое приходит. Нельзя получить что-то новое, не отпустив старое. Это касается отношений, энергии вокруг и вещей. День зимнего солнцестояния наполнен чистой и переродившейся энергетикой — именно в этот период можно резко изменить свою жизнь, а не упорно работать над старыми проблемами весь следующий год. Сергей Шмелев эзотерик, колдун

Что запрещено делать в день зимнего солнцестояния

Оставаться в одиночестве и быть в плохом настроении

Праздник зимнего солнцестояния сопровождается множеством запретов, предупредили собеседники «360». По их словам, в этот день запрещено негативно мыслить и быть в унынии.

«Нельзя делать все противоположное хорошему и находиться в одиночестве: зимнее солнцестояние следует провести в кругу близких», — подчеркнул Шмелев.

Бэла Белая добавила: ссоры и конфликты привнесут еще больше негатива в дальнейшем и нарушат энергию магического дня. Но, находясь в компании родных, не стоит устраивать шумных гуляний.

«Оставьте тусовки и застолья на Новый год, а зимнее солнцестояние должно пройти спокойно и гармонично», — уточнила эзотерик.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Гулять в темноте и гадать

После наступления сумерек гулять нежелательно, лучше в светлое время суток провести часы на свежем воздухе. Следует наполнять пространство светом, желательно, по совету колдуна, зажигать как можно больше огня по дому — то есть свечей.

Также считается, что день зимнего солнцестояния — не лучшее время для гаданий. Их лучше отложить до наступления Святок.

Перетруждаться и помогать деньгами

В этот день не стоит нагружать себя работой, от которой в дальнейшем может случиться переутомление. Вместо этого можно расслабиться и отдохнуть в кругу родных, заняться любимым делом дома или на улице в течение дня.

Ben White / Unsplash

Наиважнейший запрет, по мнению эзотериков, — не брать и не давать в долги в день зимнего солнцестояния. Кроме того, следует отказаться от кредитов.

«В другой помощи лучше не отказывать. Просьбы не всегда зациклены на деньгах, а добрые поступки в этот день необходимы», — заключил Шмелев.