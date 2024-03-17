Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. Как подготовиться к нему, какие главные правила необходимо соблюдать, что из продуктов запрещено и разрешено употреблять в пост, а также как в эти дни не навредить здоровью — в материале «360».

Традиционно перед самыми важными православными праздниками верующие христиане соблюдают посты, которые представляют собой воздержание от принятия пищи в совокупности с духовными практиками. По канонам церкви, это приближает человека к Богу. Наступающий 18 марта пост — один из самых важных. Он предшествует Пасхе — главному празднику верующих.

Считается, что Великий пост — довольно строгий. Он длится почти семь недель. Особые ограничения христиане соблюдают в первую и последнюю неделю поста. В некоторые дни верующие и вовсе отказываются от пищи.

Врачи и священнослужители сходятся во мнении, что принимать решение о соблюдении поста нужно индивидуально и с умом.

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Протоиерей Федор Бородин: воздержание от пищи — это только инструмент

Подготовка к посту

Подготовка к Великому посту длится несколько недель. Для церкви она заключается в напоминании верующим, что суть поста — это взаимоотношения с ближними, рассказал в беседе с «360» настоятель храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей Федор Бородин.

«Воздержание от пищи является только инструментом, который помогает достичь более напряженной духовной жизни. И самый последний день перед Великим постом, так называемое Прощеное воскресенье, формулирует этот постулат. Бессмысленно начинать Великий пост, никому не будет нужно воздержание, если ты не сделаешь все от тебя зависящее для того, чтобы помириться с окружающими тебя людьми», — отметил протоиерей.

К Прощеному воскресенью на Руси относились очень серьезно, добавил Бородин. Каждый просил прощения у каждого: у своих близких, соседей и знакомых.

«Вот приближается Прощеное воскресенье, и каждый из них готовится попоститься, готовится прочищаться постом, каждый знает, что необходимо помириться, и это нельзя сделать формально, потому что Богу формальное примирение не нужно», — добавил настоятель.

Цели Великого поста

По словам собеседника «360», Великий пост имеет несколько целей. Во-первых, это укрощение плоти.

«Чтобы плоть перестала нам диктовать, чтобы мы перестали жить, чтобы есть, а начали есть, чтобы жить. Чтобы то, что должно слушаться, как тело должно слушаться духа, не диктовало нам и не являлось самым главным в нашей жизни», — сказал Бородин.

РИА «Новости»

Во-вторых, пост служит тому, чтобы усилить молитву, общение и разговоры с Богом, чтобы стать к нему ближе и таким образом подготовиться к Пасхе.

Чтобы ответить на вопрос, правильно ли вы поститесь, нужно обратить внимание на своих близких. Их настроение, уверен протоиерей, подскажет, на правильном ли вы пути.

«Может быть, основным критерием проверки, правильно ли я пощусь и действительно ли мой пост угоден Богу, является для нас самый ближний, допустим, член нашей семьи. Чтобы все те, с кем мы дома постоянно соприкасаемся, чтобы они от того, что я пощусь, испытали радость. Часто бывает так, что человек, постясь, начинает раздражаться на всех, и для всех остальных это является такой антирекламой», — заключил Бородин.

Пост — время усердной молитвы

Считается, что главное во время поста — не воздержание от пищи, а молитва. Ограничения в еде служат тому, чтобы направить мысли человека в правильное русло. Чтение молитвы не должно стать вынужденным и обязательным. Оно должно приносить радость от возможности стать ближе к Богу, однако это труд, отметил настоятель.

«Конечно, молитвенный труд — это самое главное, что мы с постом как раз усиливаем, в чем напрягаемся. Мы пробиваемся сквозь толщу, сквозь ураган своих помыслов, пустоты, которыми мы обычно наполнены, и восстанавливаем свое общение с Отцом небесным. Для этого, конечно, нужно то, что в церкви называется молитвенным трудом», — пояснил собеседник «360».

Как правильно питаться

Во время поста верующие исключают из своего рациона мясные и молочные продукты. Это основное ограничение. Многие также отказываются от рыбы и в некоторые дни — от растительного масла. Однако решать, насколько строгим должен быть пост, человек должен, учитывая особенности своего здоровья.

«Я думаю, что эти вопросы строгости поста нужно обсуждать со своим духовником каждому человеку в зависимости от возраста, состояния здоровья и образа жизни», — сказал Бородин.

Категорически запрещено держать пост беременным и кормящим женщинам, а также военным на службе. Кроме этого, не стоит отказываться от запрещенных продуктов, если вас позвали на праздник, выразил уверенность священнослужитель.