Интересное 10 марта 2024, 11:00 Масленица придет, блин да мед принесет. История и традиции праздника Культуролог Кузьмина: Масленица — древний языческий праздник

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Масленица — это не просто прощание с зимой, это еще и целый фестиваль вкуса, радости и, конечно же, блинов. Торжество длится неделю и предваряет важное церковное событие — Великий пост. На самом деле у этого праздника очень давние история и традиции. О них — в материале «360».

Что такое Масленица и как ее встречали на Руси

История праздника

Масленица — древний языческий праздник, который очень любили наши предки. Считается, что первоначально ее связывали с днем весеннего солнцеворота. Однако после крещения Руси это событие уже предваряло Великий пост и зависело исключительно от его сроков, рассказала «360» культуролог Анастасия Кузьмина.

До принятия христианства славяне отмечали праздник за семь дней до Весеннего Равноденствия (21–22 марта) и еще неделю после.

Еще задолго до прихода на русскую землю новой веры язычники отмечали смену времен года. Для них зимний период был всегда особенно трудным: холодно, голодно, темно, ничего не растет на грядках. Именно поэтому весна была долгожданным событием, которое отмечали как настоящий праздник.

Наши предки верили, что молодой и жизнерадостной девице Весне сложно одолеть жестокую старуху Зиму. Чтобы помочь ей в этом, устраивали веселые гулянья. А еще люди славили, прощаясь с Зимой, языческого бога плодородия Ярила.

«Зима», Александр Егорнов / Викимедиа

Русичи представляли Ярила в образе молодого парня с копной пшеничных волос. Он был одним из самых сильных богов. Меж тем, они искренне думали, что каждый год Ярила умирал, а потом вновь оживал. А воскреснув — дарил людям солнце. Весеннее тепло приносило настоящее счастье, ведь это — первый шаг к урожаю.

Считается, что именно в честь бога плодородия люди пекли блинчики. Круглые лакомства по форме напоминали его символ — солнце. Маленьким солнышком на тарелке должен был полакомиться каждый: язычники верили, что так можно запастись энергией на весь следующий год.

Однако есть и другое объяснение смысла традиционного угощения. Блин считали поминальным блюдом. Его ингредиенты — мука и вода — отсылали к символам жизни и переселению душ. Язычники хотели верить, что усопшие управляют природой и могут даровать богатый урожай, поэтому первый блин отдавали беднякам — чтобы те помянули почивших.

Масленица, Борис Кустодеев / Викимедиа

С принятием христианства время празднования Масленицы пришлось сдвинуть и сократить наполовину — на целую неделю. Упразднить вообще масленичные развлечения Церковь не решилась. Хотя и их традиции не очень-то соответствовали религиозным правилам. Событие было значимым для народа, поэтому его сохранили и по сей день.

Тем не менее масленичная седмица, несмотря на некоторые противоречия, достаточно гармонично вписалась в христианские обычаи. Масленицу начали отмечать накануне Великого поста.

«После принятия христианства значение этого праздника немного поменялось. Масленица стала неделей перед началом Великого поста. Тогда уже мясо нельзя есть, но можно насытиться блинами со вкусными начинками», — рассказала собеседница «360».

В православной трактовке масленичная седмица — это не столько неделя веселья, сколько период подготовки к Великому Посту. Это время принято посвящать своей душе, думать о добрых делах, прощать и примиряться с близкими и родными.

Масленица, литография А. Руднева / Викимедиа

Масленица — почему так называется?

Первая версия гласит, что люди пытались задобрить весну, которая пришла на смену зиме — в прямом смысле умаслить ее, объяснила культуролог. По аналогии праздник и получил свое название — Масленица.

По другой версии, тоже привлекали масло, которое в Древней Руси считали знаком достатка. Весной с появлением свежей травы коровы начинали давать молоко, из которого взбивали масло. Этот ценный продукт обязательно ставили на праздничный стол, когда провожали зиму и встречали весну.

Третья версия — приход христианства. Праздничные дни выпадают на неделю перед Великим постом, когда мясо убирают из меню, но все еще едят молочные продукты. Так, свое название Масленица получила потому, что люди пекли блины и обильно мазали их маслом.

Викимедиа

Масленичные приметы

Масленица — это не просто праздник, это целая вселенная увлекательных традиций и верований, пронизанных духом старины и веселья. Поверья славян гласят: чем больше блинов испечь, тем больше радости, богатства и здоровья придет в дом. Скупость в этот период — плохой знак, предвещающий финансовые трудности.

Оказывается, блины — это не только угощение, они словно барометр благополучия. Если они выходят ровными и красивыми, человека ждут счастье и успех, но неудачи в их приготовлении могут предсказать неприятности. Готовить их нужно как заклинание на удачу, с любовью и мыслями о добре, наполняя каждый блинчик пожеланиями счастья для всех, кто его попробует.

«Ну и масленица», Леонид Соломаткин / Викимедиа

Секреты масленичных блинов — это целая наука, где каждая деталь имеет значение. Хозяйки делились рецептами как самыми ценными сокровищами, внося в них изюминку в виде неожиданных ингредиентов: от яблок до гречихи, делая каждый блин уникальной кулинарной историей.

Старинные поверья добавляют Масленице особый колорит. Так, холодная погода перед праздником сулила хороший урожай, а девушкам, мечтающим о замужестве, следовало быть особенно гостеприимными, ведь встреча с подвыпившим на Масленицу обещала счастливую судьбу в браке.

Этот праздник дарит бесценное наследие ритуалов и обрядов. Это время, когда весь мир вокруг наполняется радостью, весельем и, конечно же, ароматом золотистых блинов.

Масленица и сегодня остается одним из самых ярких и веселых праздников, хотя большая часть из поверий и традиций осталась позади.

Масленица, Борис Кустодеев / Викимедиа

Как отметить Масленицу в 2024 году

Считалось, что каждый блин символизирует приближение весны и возрождение жизни. Наши предки почитали солнце как божество, источник жизни и тепла, и встречали его яркие лучи с особым трепетом. В честь весеннего солнца и зарождающегося нового цикла природы стали печь круглые лепешки, напоминающие солнце.

Пекли лепешки. Они были круглые, символизировали солнце. Сегодня у нас — блины. Анастасия Кузьмина

Эти золотистые символы солнца, тепла и изобилия несут в себе не только вкусовое наслаждение, но и глубокий смысл. Съев блин, человек символически получал частицу солнечной энергии, обещание плодородия и обновления. В этом кроется тайный смысл масленичных угощений: чем больше блинов удастся приготовить и съесть, тем щедрее урожай подарит природа, а солнце — тепло.

«Весна», Сандро Боттичелли / Википедия

Масленица живет не только блинами. Различные ритуалы и обряды, связанные с поклонением солнцу, наполняли этот праздник особым волшебством жизни древних славян. Круг как символ солнца, находил отражение во многих действиях: будь то катание на санях по селу, хороводы или зажигание колес — все это было наполнено сакральным смыслом, привлекая благоденствие, удачу и достаток.

Неотъемлемыми атрибутами масленичных гуляний были также развлечения: кулачные бои, катание на санях, веселые состязания и, конечно, танцы с медведем, символизирующим пробуждение природы. Медведь, просыпаясь после зимней спячки, «анонсировал» приход весны, а сжигание чучела Масленицы символически изгоняло холода и зиму, открывая двери новому году и новым начинаниям.

Традиции Масленицы, корнями уходящие в языческие времена, напоминают о цикличности жизни, о вечном возрождении и непреходящей связи поколений. Этот праздник — извещение о том, как важно ценить каждый момент, встречать весну с открытым сердцем и не забывать о традициях, которые делают нашу жизнь ярче и насыщеннее.

«Базар с баранками», Иван Куликов / Викимедиа

Что обязательно нужно сделать на Масленицу и как правильно встретить весну

Масленичная неделя

Масленицу с размахом празднуют семь дней: с понедельника по воскресенье. Вся неделя делится на два периода — Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, а Широкая Масленица — это оставшиеся четыре дня: четверг, пятница, суббота, воскресенье.

В первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами и наводить порядок в избе. Однако с четверга все работы прекращались, потому что приходила Широкая Масленица. В эти дни любые работы по хозяйству и дому были строго запрещены, их сменяли развлечения и блины.

Открытка / Викимедиа

Дни масленичной недели:

— Понедельник — «Встреча». В этот день готовили блины, угощали ими нуждающихся и выбирали место для установки чучела.

— Вторник — «Заигрыши». Его посвящали народным гуляниям и катанию с горок на санях. Молодые пары сватались, чтобы пожениться после церковного поста.

— Среда — «Лакомка». В этот день было принято приглашать гостей, наслаждаться пряниками, пирогами и блинами. Зять приходил к теще на блины.

Викимедиа

— Четверг — «Разгул». Славяне проводили полноценное масленичное веселье с каруселями, снежными баталиями, хороводами и другими развлечениями, включая штурм снежных крепостей.

— Пятница — «Тещины вечерки». Если в среду мужчины приходили к своим вторым мамам за угощениями, то в пятницу зятья кормили тещ блинами.

— Суббота — «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали в гости сестер своих мужей, а также других их родственников. Обязательно гадали.

— Воскресенье — «Проводы Масленицы». Прощеное воскресенье. В последний день масленичной недели люди просили прощения друг у друга за все обиды, которые причинили за год.

Погода на Масленицу-2024

Погодных аномалий на Масленицу в этом году не предвидится, предупредил синоптик Владислав Жуков.

«По сути мы ожидаем прихода в московский регион метеорологической весны, совмещенной с календарной», — добавил он.

По его словам, в период с 11 по 17 марта в Москве и Московской области будет умеренная погода со средней температурой от -1 до +1 градусов.