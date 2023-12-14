Эксклюзив 14 декабря 2023, 13:40 «Не нужно изобретать велосипед». Почему Россию не затронут заявления о конце нефтяной эпохи Эксперт ФНЭБ Юшков назвал преждевременными заявления о конце нефтяной эпохи Pxhere

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Заявления о скором конце нефтяной эпохи не скажутся на России по ряду причин, в том числе в связи с резким сокращением поставок на европейский рынок. Об этом рассказал «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

На прошедшей в Дубае Конференции ООН по изменению климата некоторые страны объявили о начале конца нефтяной эпохи. По словам Юшкова, заявления, что нефть и уголь никому не нужны, звучат постоянно.

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«А уж на ежегодных климатических саммитах и подавно. Там даже документы подписываются о том, что страны будут способствовать ускоренному энергетическому переходу, отказу от ископаемых источников энергии и так далее», — отметил эксперт.

Однако такие документы — не обязательства, а некое коммюнике, итоги встречи, обратил внимание собеседник «360». Обязательства и официальные запреты принимают на национальном уровне, а не на таких саммитах, уточнил он.

В этом плане говорить, что завтра произойдет отказ от нефти, газа и угля, не только преждевременно, но и опасно, предупредил специалист. Прошлогодний энергетический кризис, когда в Европе и даже в Азии выросли цены на ресурсы, как раз спровоцировали подобные заявления, указал Юшков.

Европейские власти постоянно говорили: «У нас буквально завтра будет энергетический переход. И завтра ваши нефть, газ, уголь будут никому не нужны, они будут стоить очень дешево. Поэтому если вы сейчас вложите деньги, миллиарды или десятки миллиардов, в новые проекты, то вы завтра не вернете свои инвестиции». И компании действительно боялись и не инвестировали. В итоге после ковида спрос восстановился, а предложение уже не смогло удовлетворить этот спрос. Тут начались проблемы: просто банальные дефициты, и цена подросла. Поэтому все эти заявления о том, что буквально завтра мир перейдет на возобновляемую энергетику, они довольно опасны, потому что они провоцируют недоинвестирование в традиционную энергетику, а мы видели, чем это заканчивается. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Россия перешла на альтернативные рынки

По словам собеседника «360», санкции вынудили Россию перейти на азиатские рынки, однако страна все равно в итоге пришла бы к этому из-за климатической риторики Запада. Сейчас нефть и уголь ни в США, ни в Евросоюз РФ в большей степени не поставляет. Еще есть поставки по нефтепроводу, но основные объемы, со слов Юшкова, уже перешли на альтернативные рынки: в Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Африку.

Fanjianhua / Freepik

«Но в Европу, которая и заявляет наиболее амбициозные цели по декарбонизации, отказу от ископаемых источников энергии, мы нефть и уголь в основном уже не поставляем. Газа тоже меньше поставляем. Поэтому мы, во-первых, переходим на альтернативные рынки, во-вторых, мы у себя не развиваем как-то ускоренно возобновляемую энергетику, просто потому, что у нас есть классическая и мы на себя обязательства полностью отказаться от ископаемых источников энергии не брали», — пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Россия работает с теми, кто занимает примерно такую же позицию, отметил специалист. Китай не говорит о полной декарбонизации, как европейцы, а заявляет об углеродной нейтральности к 2060 году, привел пример Юшков. Это означает, что КНР будет поглощать столько же парниковых газов, сколько выбрасывает, а не откажется от них полностью, уточнил эксперт ФНЭБ.

Вот с какими рынками мы работаем. Они еще десятилетиями будут использовать углеводороды, и мы будем их продавать. Игорь Юшков

Переход на возобновляемую энергетику упирается в деньги

Европейцы планируют перейти на возобновляемую энергетику, то есть, в первую очередь на солнечные и ветряные электростанции, либо на геотермальные или приливные, сказал специалист. Также в Европе хотят пересесть на электротранспорт, поскольку в основном вся нефть мира используется для машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщил собеседник «360».

«Электромобили — этот сегмент действительно очень бурно развивается. Но все-таки до объема автомобилей на двигателе внутреннего сгорания довольно далеко, то есть пока еще превалируют обычные ДВС», — обратил внимание эксперт ФНЭБ.

Pxhere

По словам специалиста, самая большая проблема в сфере возобновляемой энергетики — система хранения. Пока ветер дует, электричество есть, нет ветра — нет и электричества, пояснил Юшков. Звучали предложения делать водород ночью, пока ветряк крутится, а энергии потребляют мало, а утром делать из водорода электричество, рассказал ведущий эксперт ФНЭБ.

Пока даже в масштабах какой-то отдельно взятой страны такая водородная промышленность как система хранения не сделана. Во многом все это упирается в деньги: возобновляемая энергетика дорогая, так тут надо еще более дорогую водородную приделать к ней. Пока все упирается в то, что это довольно дорогое удовольствие. Игорь Юшков

Разработки России в сфере возобновляемой энергетики

В России тоже ведут разработки и исследования в области возобновляемой энергетики и выпускают разные агрегаты, сообщил собеседник «360». В качестве примера он привел госкорпорацию «Росатом», которая выходит на рынок ветряков.

В стране появляются ветряки и солнечные панели для промышленных электростанций. В основном это начали делать, чтобы продавать такую электроэнергию разным компаниям, поставляющим продукцию в Евросоюз, уточнил специалист. По его словам, процесс запустили до 2022 года, поскольку европейцы нашли способ заставить всех перейти на возобновляемую энергетику.

«Они говорят: „Мы будем отслеживать ваш углеродный след“. То есть при производстве какого-то товара, тонны стали или какого-нибудь свитера, если ты берешь электричество для швейной машинки от угольной электростанции, значит, у тебя высокий углеродный след. А если электричество от ветряка, значит, у него нет углеродного следа. И в зависимости от размера углеродного следа, когда ты этот товар заводишь в Евросоюз, ты должен заплатить пограничный углеродный сбор — углеродный налог по сути», — пояснил Юшков.

По его словам, чтобы не платить налог или платить маленькую сумму, логично было покупать электричество у ветропарков, у возобновляемой энергетики. В России в основном развивалось все под такие цели: если кто-то поставляет что-то в Евросоюз, он заинтересован в том, чтобы купить электричество с низким углеродным следом, рассказал эксперт.

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Специалист ФНЭБ добавил, что в масштабах всей энергосистемы России возобновляемая энергетика — это крохи, которые только-только начали появляться. Если ты ничего не экспортируешь, использовать в РФ возобновляемую энергетику для внутреннего потребления особо не имеет смысла, разъяснил собеседник «360». В стране есть дешевые и огромные запасы, например, газа, есть гидро- и атомные электростанции, напомнил специалист.

«Здесь очень рационально надо подходить. Нельзя, чтобы это было самоцелью, потому что, опять же, это дорого. И тут надо понимать, что в итоге все это выльется в высокие тарифы. Нужно это населению? Потянет у нас население? Тут большой вопрос. Не надо придумывать, изобретать велосипед. У нас есть газовые электростанции и все с ними хорошо», — заключил Юшков.