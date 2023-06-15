Экология 15 июня 2023, 14:01 Росатом поможет построить ветропарки в Мьянме Freepik

Читать 360tv в

Дивизион госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике «НоваВинд» примет участие в строительстве ветропарков в Мьянме. Соответствующие соглашения стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Генеральный директор «НоваВинд» Григорий Назаров, заместитель гендиректора департамента электроэнергетического планирования Министерства электрификации Мьянмы У Зау Вин Наинг и управляющий директор мьянманской компании Primus Advanced Technologies Ltd. У Кьяу Хла Вин подписали меморандум о начале предпроектных работ по строительству ветропарков общей мощностью 172 МВт. Соглашение заключили в присутствии генерального директора Росатома Алексея Лихачева и министра электрификации Мьянмы У Таунг Хана.

Реклама

Ветропарки появятся в центральном регионе азиатской страны. Один из них, мощностью 116 МВт, построят в округе Минхла, а второй, мощностью 56 МВт, — в округе Миндон. Подписанный на ПМЭФ меморандум предусматривает ветроизмерения и подготовку проектной документации.

«Рассчитываю, что подготовка к раннему девелопменту проекта начнется в ближайшее время. Росатом уже много лет активно сотрудничает и укрепляет отношения с республикой, и я уверен, что этот проект — начало длительного и успешного партнерства в сфере ветроэнергетики», — подчеркнул гендиректор «НоваВинд».

Управляющий директор Primus Advanced Technologies Ltd. назвал ветер самым экологически чистым и безопасным источником энергии в мире.

«Мы сотрудничаем с Росатомом, чтобы поставлять электроэнергию с ветропарков в национальную энергосистему и приносить пользу людям Мьянмы от совместных инвестиций двух компаний», — отметил У Кьяу Хла Вин.

Еще один меморандум о начале предпроектных работ подписали Григорий Назаров, У Зау Вин Наинг и председатель Zeya & Associates Зея Мон. Соглашение закрепило подготовку к строительству ветропарка мощностью 200 мегаватт в поселках Кьяукпадаунге и Ньяунг-У в регионе Мандалай. Председатель Zeya & Associates назвал возобновляемые источники энергии обязательными на пути к углеродной нейтральности в мире.

Госкорпорация «Росатом» ориентирована на вклад в безуглеродную генерацию не только в нашей стране, но и за рубежом. В Мьянме уже реализовываются проекты с использованием российских ядерных технологий. Григорий Назаров генеральный директор АО «НоваВинд»

По словам министра электрификации Мьянмы, всего в стране планируют построить 18 ветряных электростанций общей мощностью 2260 мегаватт. Сюда входят и проекты из подписанных на ПМЭФ меморандумов. Республика собирается повысить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 11% к 2030 году, сообщил У Таунг Хан.

«Уверен, что веха сотрудничества между Россией и Мьянмой будет укреплена совместной реализацией ветроэнергетического проекта. Кроме того, Росатом может обеспечить трансфер технологий для соответствующих проектов ветроэнергетики в Мьянме», — подытожил министр.