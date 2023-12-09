Мир 09 декабря 2023, 00:36 Индия назвала условие увеличения закупки российской нефти Reuters: Индия увеличит закупки российской нефти при соблюдении ценового потолка РИА «Новости»

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Индия может увеличить упавшие в последнее время закупки российской нефти, если цена на нее не превысит «ценовой потолок» (60 долларов за баррель), установленный западными странами. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из правительства страны.

По словам собеседника агентства, в таком случае покупатели смогут пользоваться услугами западных страховых компаний и судов.

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В октябре Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух компаний за нарушение ценового потолка на экспорт российской нефти. Об этом сообщило Министерство финансов США.

По версии ведомства, фирмы перевозили российскую нефть и продавали ее дороже установленного потолка цен. За это Минфин объявил суда компаний «блокированной собственностью».

В ноябре американские СМИ писали, что Дания может начать проверять и при необходимости блокировать проходящие через ее проливы танкеры с российской нефтью. В планах блокировать суда, у которых нет западной страховки.