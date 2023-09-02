02 сентября 2023, 20:50
Германия отказалась от мирного атома
Шольц заявил, что Германия не вернется к использованию атомной энергии
Германия не собирается использовать атомную энергию. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
«Тема с ядерной энергией закрыта. В Германии она больше не используется», — подчеркнул он.
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По словам канцлера, немецкие власти планируют расширить использование возобновляемых источников энергии, таких как ветер, вода и солнечный свет.
В апреле 2023 года Германия отключила три последние АЭС, работающие в стране, — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Решение по закрытию всех АЭС власти ФРГ приняли больше десяти лет назад — после аварии на японской «Фукусиме».
При этом экономика Германии переживает не лучшие времена, в том числе в связи с антироссийскими санкциями и подорожанием энергоресурсов.
В августе Олаф Шольц заявил, что у Германии не хватит средств на борьбу с экономическим кризисом и субсидирование цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
В сентябре стало известно, что, отказавшись от газа из России, Германия разрушила собственное производство удобрений и попала в зависимость от импорта этой продукции из РФ.
Германия
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Экономика
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